Justice League: Ray Fisher affirme que Warner Bros ment

Le producteur a déclaré que l’acteur n’avait pas participé à l’enquête sur les mauvais traitements présumés subis lors du tournage

Bien que Ligue de justice (Snyder Cut) va se matérialiser très bientôt, l’histoire autour de ce film est loin d’être terminée: Ray Fisher, acteur qui joue Cyborg, est devenue la voix la plus critique contre Joss Whedon (réalisateur qui a repris le film après le départ de Snyder) et producteurs Geoff Johns et Jon Berg. L’interprète considère qu’il y avait une mauvaise ambiance pendant le tournage, et Warner Bros., après avoir enquêté sur l’affaire, le nie et affirme que Pêcheur n’a pas participé au processus de clarification de ce qui s’est passé.

Après cette dernière déclaration de la société de production, l’acteur lui-même a de nouveau parlé à travers Twitter, et encore une fois, il a décidé de dire tout ce qu’il pense: “Un grand merci à mes fans pour leur soutien dans cette tentative désespérée de me discréditer afin que les gens au pouvoir continuent d’être protégés«Dès le premier instant, assure-t-il, participé à ladite recherche (a eu une réunion en août via Zoom avec la personne chargée de découvrir ce qui s’est passé) “pour assurer un processus équitable et protégé pour les témoins“.

En dernier lieu, Ray Fisher va pour tous: “Warner Bros. a porté cette question à un autre niveau, mais je suis prêt et préparé à relever ce défi“Si cette menace est exaucée, nous verrons probablement toutes les parties quai, quelque chose qui aiderait presque certainement à clarifier cela «feuilleton» dont personne ne semble vouloir parler, mais que tous les membres de la Justice League connaissent.

