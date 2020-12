« Justice League »: Quel est l’état actuel de vos effets visuels?

L’actualité de la nouvelle coupe de « Ligue de justice« Ils n’arrêtent pas de couler, parce que le réalisateur Zack Snyder Il prévoit qu’environ 90% des visuels sont terminés, avec « quelques centaines » de prises restantes à terminer.

Après avoir rencontré Ben Affleck (Homme chauve-souris), Henry Cavill (Superman), Ezra Miller (Éclat) et Ray Fisher (Cyborg) pour un travail de photographie supplémentaire (qui ne représente qu’une petite fraction du nouveau film coupé), Snyder J’estimerais à la mi-décembre que le film avait terminé 75% de ses effets visuels.

Le réalisateur est convaincu que le film sera terminé avant mars 2021, prévoyant que la « grande extravagance visuelle » est dans sa phase finale. «Je passe mes vacances à travailler sur un petit film intitulé ‘Justice Ligue». C’est un petit film que nous essayons de terminer d’ici 2021, qui arrivera très bientôt », commenterait-il Au-delà de la bande-annonce.

S’assure que dès maintenant Warner Bros on travaille sur le son de la bande, qui est en cours depuis quelques semaines. «Nous avons essayé de terminer les bobines parce que le son est un travail immense et nous essayons d’avoir la musique (tous Junkie XL ce sera le cas) et c’est incroyable. Je pense que tout le monde sera vraiment excité à ce sujet », dit-il.

Outre le retour du compositeur original du film, le «Coupe Snyder« Ajoutera beaucoup d’effets sonores, d’explosions, la conception originale de Steppenwolf et toutes sortes de nouvelles. L’éditeur Dody Dorn et il travaille à distance et lui montre constamment les progrès sur la bande.

Interrogé sur le niveau de progrès, Snyder a estimé qu’ils ont déjà terminé à 90% avec des effets visuels. Le film présenterait environ 2 800 plans avec effets visuels, dont seuls «quelques centaines» seraient terminés, selon le réalisateur.

«Chapeau et mes respects à toute l’équipe des effets visuels. Ils font un travail incroyable en travaillant si dur chaque jour sur ce film. Et ce travail d’amour pour nous tous », conclut-il Snyder. On s’attend à ce que très bientôt, nous pourrions voir une nouvelle bande-annonce pour le film.