Justice League de Zack Snyder: premières critiques et bande-annonce finale pour le Snyder-Cut

Pendant longtemps, les fans ont dû compter sur la nouvelle version de Ligue de justice attendez, maintenant le temps viendra bientôt: Suis Le 18 mars apparaît Justice League de Zack Snyder sur le fournisseur de streaming américain HBO Max et en Allemagne exclusivement sur Sky Cinema et Ciel billet en qualité UHD brillante.

Maintenant ils sont premiers avis au soi-disant « Coupe Snyder » arrivée. Nous offrons un bref aperçu des différents avis sur le film avec la question: Cela vaut bien la longue attente pour la version de 4 heures du film DC?

Justice League: Original contre Snyder Cut

Le réalisateur Zack Snyder pourrait il y a quatre ans pour des raisons personnelles sa suite à « Man of Steel » et « Batman vs. Superman » de celui qu’il a conçu Univers étendu DC ne finit plus. Au lieu de cela, à la demande du réalisateur de Warner Bros. « Avengers », Joss Whedon est intervenu et a apporté sa version de « Justice League » au cinéma.

Après des critiques cinglantes et une sortie en salles décevante, de nombreux Fans avec une pétition la coupe Snyder. Le studio a finalement cédé et a permis au réalisateur de terminer sa version: le résultat était un film de 4 heures sous le nouveau titre « Zack Snyder’s Justice League » avec de nombreux scènes supplémentaires, celui Budget de 70 millions de dollars en plus des déjà 300 millions de coûts de production de l’original.

Le 2 heures supplémentaires des Snyder Cut ne contient pas seulement des scènes coupées de l’original, le réalisateur a également de nombreuses nouvelles scènes avec une casting supplémentaire (après) filmé: Le principal méchant du film Darkseid (joué par Ray Porter) apparaît personnellement dans la nouvelle version, tandis que dans l’original, il n’est mentionné que par son homme de main Steppenwolf (Ciarán Hinds). Aussi Joe Manganiello comme le méchant Coup mortel obtient plus de scènes, tout comme Superman (Henry Cavill) dans Costume noir ainsi que Wonder Woman (Gal Gadot), Aquaman (Jason Momoa), Cyborg (Ray Fisher) et Flash (Ezra Miller). L’apparition du Jokers (Jared Leto du film DCEU « Suicide Squad ») dans le film, qui a un dialogue avec Batman (Ben Affleck) dans le film spécialement filmé Vision Knightmare de Batman pistes.

Vous pouvez voir la nouvelle bande-annonce finale ici:

Voici à quoi ressemblent les critiques de la Justice League de Zack Snyder

Les premières critiques et critiques de « Zack Snyder’s Justice League » arrivent depuis quelques heures. Mais la première impression de la coupe Snyder est faite plutôt mélangé: Alors que certains critiques plein d’éloges il y a de nombreux voix critiques sur le film. Jusqu’à présent, le consensus général semble être:

«Le film est une expérience fascinante. Beaucoup trop long et plein d’idées qui ne fonctionnent tout simplement pas. Et pourtant, c’est mieux que ce à quoi je m’attendais. « (Film slash)

« La Justice League de Zack Snyder » est clairement meilleure que la version théâtrale, mais ne justifie encore que partiellement la longue durée de fonctionnement de quatre heures. « (Le film démarre)

« […] Bien que tous les ajouts ne semblent pas absolument nécessaires et que certains nouveaux effets visuels semblent impolis, il n’est pas exagéré de voir à quel point cette version de Justice League est plus agréable. (IGN)

Le Aperçu de l’évaluation von Rotten Tomaetos pour la coupe snyder tombe avec de bons 75 pour cent déjà prometteur, par rapport au film original de 2017 avec 40% et un score utilisateur de 71%. Chez Metacritic, cependant, la note a changé avec 55/100 pour le Snyder-Cut pas beaucoup changé par rapport à l’original avec 45/100. Les deux portails sortiront le 18 mars Pas encore d’avis d’utilisateurs publié. Ici, l’original avec 6,3 pour Metacritic et 71% pour Rotten Tomaetos était beaucoup plus positif que la note de la presse.

Quelques notations internationales à propos de la Justice League de Zack Snyder, vous pouvez le voir dans la liste suivante:

Variété: 90/100

IGN: 80/100

Le gardien: 80/100

Vautour: 60/100

Pellicule totale: 60/100

Vanity Fair: 55/100

Screenrant: 50/100

IndieWire: 50/100

Polygone: 40/100

Divertissement hebdomadaire: 42/100

Observateur: 38/100

New York Times: 30/100

Le Hollywood Reporter: 30/100

Inclinaison: 25/100

Si vous voulez avoir votre propre photo du Snyder-Cut, «Zack Snyder’s Justice League» est disponible en exclusivité sur Sky Cinema et à partir du 18 mars S.billet ky ainsi que via Sky Q voir.