Justice League 2 aurait eu lieu principalement dans le monde Knightmare

Après une longue attente, Justice League de Zack Snyder est encore à quelques semaines de sa sortie. Mais le film fait déjà le buzz sur ses deux suites prévues. Dans une récente interview pour IGN Fan Fast, Zack Snyder a parlé du nouveau look distinctif du Joker de Jared Leto tel qu’il apparaîtra dans le prochain film, et comment ce regard était censé faire allusion à de futures suites se déroulant dans un monde post-apocalyptique.

« Qu’est-ce qui a inspiré [Joker’s] look était le genre de monde post-apocalyptique dont je suis un grand fan et, vraiment, l’idée était qu’au fur et à mesure que les films progressaient, le prochain film – s’il y en a jamais eu un, et il ne semble pas qu’il y en ait jamais eu être – mais s’il y en avait, cela existerait principalement dans ce monde avec eux essayant de redresser la situation … [The sequence] ne dépasse pas son accueil mais il fait définitivement ce dont j’avais besoin pour l’histoire et pour nous. Au-delà, je pense que c’est un spoiler. «