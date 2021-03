Jurassic World: la bande-annonce de Camp Cretaceous Season 3 apporte une nouvelle menace de dinosaure à Netflix

Nous avons une toute nouvelle bande-annonce pour Jurassic World: Camp Crétacé saison 3. Netflix a sorti de nouveaux épisodes de la série animée se déroulant dans la franchise Jurassic Park à un rythme étonnamment rapide, la série faisant ses débuts en septembre de l’année dernière. Pourtant, nous nous préparons déjà pour la troisième saison. Selon ce bref teaser, la saison à venir apportera une toute nouvelle menace. De plus, le service de streaming a confirmé que l’émission reviendrait le 21 mai.

Le teaser est bref mais il donne une idée précise de ce qui va arriver. Netflix dit « Une menace sinistre émerge sur Isla Nublar » et nous avons un aperçu de ce dinosaure. Reste à savoir s’il s’agit ou non d’un autre hybride concocté par le Dr Wu, ou de tout autre chose. Mis à part le dinosaure qui est lâché, certaines menaces liées à la nature rendront également la vie des campeurs bloqués encore plus difficile. La vidéo se termine par un éclair frappant un arbre, enflammant Isla Nublar. Ces enfants ne peuvent tout simplement pas faire une pause.

Scott Kreamer (Pinky Malinky) et Lane Lueras (Kung Fu Panda: Les pattes du destin) servent de showrunners de la série. Kreamer et Lueras sont également producteurs exécutifs aux côtés de Steven Spielberg, Frank Marshall et Colin Trevorrow. Zack Stentz est à bord en tant que producteur-conseil. Spielberg a réalisé l’original parc jurassique, ainsi que la suite Le monde perdu. Trevorrow a réalisé Jurassic World en 2015 et la suite à venir Jurassic World: Dominion. Les impliquer est plus que symbolique car la série animée est un canon au sein de la franchise. Donc tout cela compte.

Jurassic World: Camp Crétacé se concentre sur un groupe de six adolescents qui ont été choisis pour une expérience unique dans un nouveau camp d’aventure de l’autre côté d’Isla Nublar. Cependant, lorsque les dinosaures s’échappent et déclenchent le chaos dans toute l’île, ils se retrouvent bloqués. Le groupe de jeunes étrangers doit se regrouper pour survivre jusqu’à ce qu’ils puissent trouver un moyen de quitter l’île.

Le casting comprend Paul-Mike’l Williams comme Darius, Jenna Ortega comme Brooklynn, Ryan Potter comme Kenji, Raini Rodriguez comme Sammy, Sean Giambrone comme Ben et Kausar Mohammed comme Yaz. La série fait partie d’un partenariat en cours entre Netflix et DreamWorks. Certains des autres spectacles produits dans le cadre du partenariat comprennent Contes d’Arcadie, She-Ra et les princesses du pouvoir, Spirit Riding Free, Coureurs espions rapides et furieux et The Boss Baby: retour aux affaires, entre autres.

Cela pourrait aider à combler le vide pour les fans de la franchise jusqu’à l’arrivée de Jurassic World: Dominion. La finale de la trilogie actuelle devait initialement arriver dans les salles cet été. Il a finalement été retardé par Universal après l’arrêt de la production pendant plusieurs mois l’année dernière pour des raisons de santé et de sécurité. Il est maintenant prévu d’arriver le 10 juin 2022. Jurassic World: Camp Crétacé la saison 3 arrive le 21 mai sur Netflix. Assurez-vous de vérifier la nouvelle bande-annonce par vous-même.

Sujets: Jurassic World