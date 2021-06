Jurassic World Evolution 2 rugit sur PS5, PS4 cette année

Le jeu de stratégie de gestion Jurassic World Evolution aura une suite sur PlayStation 5 et PS4 plus tard cette année, Frontier Developments revenant une fois de plus à la propriété cinématographique populaire. Le nouveau jeu proposera une « toute nouvelle campagne narrative immersive exprimée par des acteurs de toute la franchise de films Jurassic World, de nouvelles fonctionnalités passionnantes, quatre modes de jeu engageants et une liste améliorée et élargie de dinosaures ».

Vous construirez et gérerez des parcs de dinosaures dans de nouveaux environnements exotiques, avec Jeff Goldblum et Bryce Dallas-Harper reprenant chacun leurs rôles dans les films. D’autres modes incluent Chaos Theory, où vous chercherez à modifier les événements des films et à changer la chronologie de Jurassic Park pour toujours. Vous pouvez consulter la bande-annonce intégrée ci-dessus.