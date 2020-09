Jurassic World Dominion: Pourquoi le personnage de Jeff Goldblum sera-t-il la clé

S’il y a un film à mettre comme exemple d’adaptation à ces temps nouveaux et turbulents que nous avons dû vivre à cause de la pandémie de coronavirus, c’est « Jurassic World: Dominionn. « Le troisième volet de cette réinvention de la saga jurassique fut l’un des premiers grands film à grand succès pour reprendre le tournage, et jusqu’à présent, ils n’ont rencontré aucun problème, ce qui indique que les protocoles de sécurité fonctionnent parfaitement.

Un film qui ramènera égalements trois personnages emblématiques de «Jurassic Park», interprétés par Laura Dern, Sam Neill et Jeff Goldblum. Et si vous vous en souvenez, ce dernier était le plus sceptique des trois de cet épisode. Alors que les deux premiers étaient des monstres de dinosaures, Ian Malcolm il a questionné des choses plus profondes et mis en garde contre les dangers de jouer contre la nature.

Et pour cette raison même, Jeff Goldblum, dans des déclarations à Canapé TV populaire surfer, a veillé à ce que son personnage soit plus pertinent que jamais dans ce nouvel opus: « Les choses dont mon personnage parle sont plus d’actualité que jamais. L’utilisation éthique de la science est nécessaire pour que nous progressions en tant qu’êtres humains, unis et faisant ce qu’il faut sur ce glorieux problème. ». Et oui, le bien de Jeff Goldblum Il faisait référence à un certain problème dont nous souffrons tous.

Ce que l’on ne sait pas, c’est comment ces trois personnages atterriront à nouveau dans l’univers, mais la vérité est que ce sera l’une des grandes incitations le film réalisé par Colin Trevorrow qui sera publié le 11 juin 2021.

