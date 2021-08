Jurassic World 3 étoiles BD Wong taquine la réunion avec ses co-stars de Jurassic Park

L’apparence de BD Wong dans Monde Jurassique en 2015 a fourni le lien de distribution unique vers 1993 parc jurassique comme le personnage de l’acteur du Dr Henry Wu est apparu dans les deux comme l’homme principalement responsable du retour des dinosaures dans le monde à partir de l’ADN piégé dans l’ambre fossilisé. Après que son personnage a été vu pour la dernière fois dans Jurassic World : Royaume déchu, il va maintenant boucler la boucle avec son apparition dans l’année prochaine Monde Jurassique 3 dans lequel il retrouvera Jeff Goldblum et d’autres membres de la distribution du film original.

Près de 30 ans après sa première apparition en tant que médecin aux mœurs douteuses, BD Wong a parlé à ET Online de ce qu’il ressentait à retrouver le casting original dans ce que Chris Pratt a précédemment décrit comme le « Avengers : Fin de partie du parc jurassique franchise. » Dans l’interview, Wong a déclaré à propos de la réunion: « C’était vraiment fou et incroyable, et j’ai adoré ça. Le film est magnifique, et beau, et plutôt épique. je pense [director] Colin Trevorrow voulait vraiment faire un grand film pour [close] sortir la trilogie. »

Nous avons déjà vu Jeff Goldblum dans le rôle du théoricien sardonique du chaos Ian Malcolm dans Jurassic World : Royaume déchu, même si c’était pour un si court moment que vous pourriez être pardonné de l’avoir manqué – si ses scènes n’avaient pas été utilisées à peu près entièrement dans la bande-annonce du film – mais cette fois-ci, il a été promis par toutes les personnes impliquées que lorsque les dinosaures règnent sur le monde en 2022, littéralement cette fois, les membres de la distribution d’origine auront presque autant de temps à l’écran que la deuxième famille de la franchise de Chris Pratt et Bryce Dallas Howard.

En ce qui concerne l’implication de Wong dans le parc jurassique univers, il a en fait été celui qui a fait le lien entre toutes les propriétés, y compris l’animation Camp Crétacé, dans lequel il a repris le personnage dans une performance uniquement vocale. Au cours de parc jurassique, nous avons vu Henry Wu de Wong éviter le sort macabre de son homologue dans le roman de Michael Crichton et passer du statut de généticien chevronné dévoué travaillant aux côtés du propriétaire du parc de Richard Attenborough, John Hammond, au créateur intrigant des monstrueux Indominus Rex et Indoraptors, qui l’a vu tenter de rentabiliser ses années de travail sur les dinosaures en vendant des dinosaures génétiquement modifiés à des organisations et à des hommes d’affaires louches.

Jusqu’à présent, l’intrigue exacte de Jurassic World : Dominion a été gardé secret, bien que la séquence d’ouverture du film ait été publiée et diffusée avant certaines projections IMAX de F9 plus tôt dans l’année. Nous devrons attendre pour savoir si Wu survivra à sa troisième sortie dans Jurassic World, mais sachant comment ces choses se déroulent, il ne fait aucun doute que beaucoup s’attendront à ce que le moins bon docteur obtienne enfin sa récompense. , mais pas avant d’avoir affronté Ian Malcolm, Alan Grant et Ellie Satler, ainsi qu’Owan Grady et Claire Dearing, dans ce qui est en train de devenir le plus grand film de la franchise.

Jurassic World : Dominion arrivera dans les cinémas le 10 juin 2022 et, selon le réalisateur, Colin Trevorrow ne mettra pas fin à la franchise, mais sera le « début d’une nouvelle ère ». Cette histoire nous vient de : CinemaBlend