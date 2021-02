‘Jupiter’s Legacy’: à quoi peut-on s’attendre de la nouvelle série de super-héros du créateur de ‘Kick-Ass’ pour Netflix

Avec un teaser superficiel, Netflix a officialisé l’adaptation de « Jupiter’s Legacy », qui arrivera sur la plateforme le 7 mai 2021 diffusion. C’est la première des adaptations qu’il adapte de Millarworld, la ligne d’édition de bandes dessinées de Mark Millar, créateur de tubes tels que ‘Kick-Ass’ ou l’incarnation des Avengers qui ont inspiré les dernières versions cinématographiques des héros Marvel.

La bande dessinée originale est dessinée par le sensationnel Frank Quitely, responsable, entre autres, de collaborations mémorables avec certaines scènes bien connues du scénariste Grat Morrison, avec des personnages tels que les X-Men ou Superman. La série sera produite par Millar, mais le showrunner sera Steven S. DeKnight, créateur de ‘Spartacus’ et responsable de la première saison de l’adaptation Netflix de «Daredevil».

Qui est Mark Millar?

Millar est un auteur de bandes dessinées écossais qui a développé une grande partie de son travail dans les grandes maisons d’édition de super-héros. À DC, par exemple, il a signé ce qui est considéré comme l’une des meilleures histoires alternatives de Superman, «Red Son». Dans Marvel, l’impact de ses créations est très remarquable: son «The Ultimates» est la principale source d’inspiration des Avengers du MCU; il s’agit de la mini-série ‘Civil War’, qui s’inspire d’une bonne partie du film Captain America du même nom; et «Logan» vole des idées à gogo à son grand comique «Old Man Logan».

Mais pas seulement dans les grandes maisons d’édition grand public, il a développé son travail. Il a façonné ‘The Authority’, un groupe de super-héros qui a complètement transformé la vision moderne du genre («The Boys», par exemple, est fortement influencé par cette série), et certaines de ses bandes dessinées qui ont été adaptées avec succès pour le cinéma sont «Kingsman», «Wanted» et «Kick-Ass».

En 2004, il lance Millarworld, une ligne éditoriale indépendante avec des scripts écrits par lui-même et où les trois dernières séries mentionnées ci-dessus et bien d’autres, comme «Chosen», «War Heroes» ou «Chrononauts», voient le jour. Certains d’entre eux, comme « Nemesis » ou « Chrononauts », devaient être adaptés au cinéma ou à la télévision à l’avenir, mais les projets ont été laissés dans les limbes lorsque Netflix a acquis Millarworld en 2016. Depuis, la ligne éditoriale publie des bandes dessinées qui seront adaptées à la plateforme dans le futur, toutes écrites par Millar. Parmi eux se trouvent des titres comme «Prodigy» ou une version animée de «Supercrooks».

De quoi parle Jupiter’s Legacy?

«Jupiter’s Legacy» n’est pas une série ouverte, mais une collection de séries limitées. Ils explorent l’histoire d’une première génération de super-héros, connue sous le nom d’Union, qui Ils ont reçu leurs pouvoirs dans les années 1930 et se sont battus pendant des décennies pour le bien de l’humanité. Maintenant, le témoin doit passer aux enfants de ces héros originaux, mais en 2013 les choses ont changé et il y a de multiples obstacles qui séparent les jeunes héros de leur honorable première volée, des tentations des superpuissances aux commandites publicitaires.

Ce n’est que le point de départ: « Jupiter’s Legacy » avance dans des mini-séries successives et quelques arcs en tant que suites, et cela prolonge l’histoire de plusieurs générations de super-héros. Il faudra du temps pour voir comment cela est capturé à l’écran, puisqu’une troisième génération de héros apparaît et nous retournerons aux années 1950 pour apprendre l’histoire d’autres anti-héros et même des affrontements mortels aux conséquences tragiques entre les différentes générations. Pour l’instant, mai est l’heure du premier rendez-vous avec ces super-héros violents et cent mille millions.