Jungle Cruise : l’alchimie de Dwayne Johnson et Emily Blunt est indéniable

Croisière dans la jungle raconte les aventures du capitaine et plein d’esprit Frank Wolff (Dwayne Johnson) quoi apporter au chercheur Lily Houghton (Emily Blunt) à travers l’Amazonie. Ensemble, ils traverseront la région dangereuse sur le navire La Quila à la recherche d’un arbre qui détient la clé de la santé éternelle et a le pouvoir de changer à jamais l’avenir de la médecine.

Le duo connaîtra d’innombrables dangers et menaces surnaturelles qui les attendent cachés dans cette région à la beauté trompeuse. Alors que les secrets de l’arbre mystérieux sont découverts, l’enjeu est de Franck et Lily. Son destin et celui de l’humanité sont en jeu. Les protagonistes Dwayne Johnson et Emily Blunt Ils ont apporté toute leur énergie positive à cette aventure.

La chimie de Dwayne Johnson et Emily Blunt sur Jungle Cruise







Le film, qui sortira ensemble dans les salles et Disney + avec Premier Access le 29 juillet, est basé sur la relation entre Johnson et Blunt, qui font avancer une alchimie très particulière entre les personnages qui vivent cette aventure dangereuse. Ils éblouiront leurs followers comme on le voit dans la bande-annonce du film tant attendu.

Les acteurs supposent la relation de leurs personnages dans le film et Le Rocher est venu comparer le duo avec Humphrey Bogart et Katherine Hepburn dans The African Queen ou Michael Douglas et Kathleen Turner dans The Lost Emerald. L’interprète est très sûr du travail qu’ils ont fait avec son partenaire dans l’imminente Croisière dans la jungle.

Dwayne Johnson et Emily Blunt lors d’un événement Disney (Photo : IMDb).



Émilie émoussée a profité d’une interview et a mis en avant sa co-star. L’interprète a déclaré : « C’est l’une de mes personnes préférées au monde. C’est un amour. ». L’amitié sincère qui est née entre les acteurs du film sera transférée à un autre projet qui les retrouvera ensemble : Boule et chaîne, qui suit l’histoire d’un couple de super-héros.

