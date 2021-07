Julie Delpy a dit non au quatrième avant le film avec la retraite imminente à l’horizon

Acteur et réalisateur franco-américain de renom Julie Delpy est devenu célèbre en 1995 avec le drame romantique de Richard Linklater Avant le lever du soleil. Co-vedette avec Ethan Hawke dans le rôle principal, le film parlait de deux étrangers qui se rencontrent dans un train en Europe et forment un lien profond tout en passant une journée ensemble. Le film minimaliste et lourd de monologues qui se déroule au cours d’une journée est considéré comme l’un des plus grands films jamais réalisés.

Son succès a conduit à deux séquelles, Avant le coucher du soleil et Avant minuit, tous deux séparés de neuf ans dans la vie réelle et réelle. Un quatrième film était en préparation l’année dernière, mais Delpy n’était pas intéressé. Cependant, elle avait ses raisons. Un échec à faire tourner son film et des pensées de retraite ont été les principaux facteurs derrière sa décision de ne pas jouer dans le film de Linklater. Dans une interview avec le magazine français Télérama, Delpy a parlé de sa retraite et de sa frustration d’obtenir des fonds pour ses projets de réalisation.

« J’y pense souvent. Il y a un an et demi, j’en étais pas loin. L’enfer que j’ai traversé pour produire mon film Ma Zoé m’avait épuisé. J’ai dit non à Richard Linklater pour la quatrième partie du Avant que cinéma. J’ai pensé que je pourrais peut-être retourner à l’école. Je ferais un très bon médecin, par exemple. Tu me donnes trois symptômes, et je te dis de quoi tu souffres… Mais j’aime créer, raconter des histoires ; c’est plus fort que moi. »

Ma Zoé traite du sujet du mariage toxique et de la maternité et a reçu des critiques pour la plupart positives lors de sa sortie. Delpy a réfléchi à la retraite mais cela n’arrivera pas tant qu’elle n’aura pas fait un projet de passion, Une démonstration éblouissante de splendeur. Le film a Jeu des trônes l’ancienne Emilia Clarke attachée à la star, mais Delpy a toujours du mal à faire décoller le film. Voici ce que dit Delpy à propos de son combat, « J’ai un scénario merveilleux, Une démonstration éblouissante de splendeur, sur les pionniers d’Hollywood. L’un des meilleurs que j’ai écrit. Une actrice anglaise talentueuse et connue, Emilia Clarke, est attachée au projet. Et pourtant, j’ai toujours du mal. Sans arrêt. J’ai tellement de films dans mes tiroirs qui ne seront jamais tournés, si vous saviez ! J’en ai marre. »

Si, d’une manière ou d’une autre, Delpy parvient à faire son prochain film cette année, puis change d’avis sur la retraite, un quatrième Avant que le film ne sortira toujours pas avant au moins 2023. Richard Linklater et Ethan Hawke sont tous les deux très occupés en ce moment. De plus, la pandémie a renversé l’industrie cinématographique, et si Linklater, un collègue défenseur de l’expérience théâtrale décide de faire le film, il devra probablement être sur une plate-forme de streaming.

Hawke, qui a co-écrit les deux derniers Avant que films avec Richard Linklater et Delpy, est actuellement en train de tourner le film de Marvel Chevalier de la lune. Il joue également dans L’homme du Nord aux côtés d’Alexander Skarsgård et Nicole Kidman. L’homme du Nord est une saga shakespearienne viking réalisée par Robert Eggers (Le phare et La sorcière) et sorties en avril 2022. Voici ce que Hawke a dit à IndieWire l’année dernière sur le statut du Avant que trilogie.

« Si les trois premiers avaient tous neuf ans d’intervalle, le quatrième ne suivrait pas cette trajectoire. Linklater voudrait un chemin différent, soit un court métrage se déroulant quatre ans après Avant minuit ou une fonctionnalité deux décennies dans le futur. Nous y pensons. Ce sont les trois meilleures expériences de ma vie : Avant le lever du soleil, Avant le coucher du soleil, et Avant minuit. Ils font partie de moi. Donc l’idée de le revisiter, je devrais croire que nous pourrions faire quelque chose d’aussi bien. Ces films fonctionnaient parce que nous faisions tous les trois exactement le même film à chaque fois. Quand les gens font des suites juste pour être ensemble… comme Burt Reynolds vient de faire des suites pour faire la fête avec ces amis. Ils pourraient gagner un million Boulet de canon films. On pouvait dire qu’ils passaient un bon moment. Je ne sais pas si le public l’était. Nous aimons travailler et être ensemble, mais nous devons nous assurer d’avoir quelque chose à dire. »

Continuons d’espérer que le trio s’entendra et Avant 4 se fera. Cette nouvelle nous vient d’Indiewire.