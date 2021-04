Julia Louis-Dreyfus révèle comment elle a gardé secret son rôle de MCU

La fin de «Le faucon et le soldat de l’hiver» excite les fans de Marvel et commente certains de leurs éléments préférés de la série. La présence surprenante de l’actrice lauréate d’un Emmy Julia Louis-Dreyfus, qui a endossé le rôle de Valentina Allegra de Fontaine, se démarque.

Les deux derniers épisodes de la série présentaient ce mystérieux personnage recrutant John Walker (Wyatt Russell) sous le pseudonyme d’agent américain, anticipant que son rôle dans la franchise ne s’était pas terminé, cependant, quelque chose à noter est la manière dont Marvel a réussi à garder le présence de Louis-Dreyfus caché dans la production.

À travers son compte Twitter officiel, Louis-Dreyfus a présenté à ses fans comment ils ont réussi à garder la série secrète. Pendant les jours de sa participation sur le plateau, l’actrice a dû porter un grand trench noir afin de couvrir son identité, ce qui pourrait être considéré comme une action dramatique, mais ce n’est pas surprenant compte tenu de l’histoire du studio.

Après tout, l’équipe créative de Marvel Studios est connue pour l’extrême prudence avec laquelle elle gère les informations contenues dans ses films. Avec seulement « Infinity War » et « Endgame », les scénaristes ont utilisé plusieurs faux ou demi-scripts pour éviter les fuites et pendant les enregistrements ils ont fait de fausses prises pour tromper les acteurs.

L’implication future de Fontaine dans le MCU reste quelque peu incertaine, bien que son rôle dans les bandes dessinées en soit un avec une longue expérience. Initialement agent du SHIELD, elle trahit l’agence en changeant de camp avec Hydra, se faisant même appeler «Madame Hydra». Il aurait même une liaison avec Nick Fury.

Les débuts de Louis-Dreyfus dans le MCU étaient censés être présentés dans « Black Widow », c’est pourquoi son camée dans « The Falcon and the Winter Soldier » semble à de nombreux fans de la franchise comme quelque chose qui sort de nulle part, mais tout semble indiquent que Marvel Studios a quelque chose de spécial pour ce personnage.