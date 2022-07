Julia Fox dit que son fils a été conçu sur un toit où elle modélise un manteau Pyro

La Gemmes non taillées La star et ancienne petite amie de Kanye West a un fils avec son ex-partenaire Peter Artemiev, né en janvier de l’année dernière.

« Le manteau est en cuir et les manches et le train sont enveloppés dans de la laine d’acier étirée qui est généralement utilisée par les menuisiers et les mécaniciens », a déclaré Macer à Page Six.