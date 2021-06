Jujutsu Kaisen : l’équipe créative confirme une interruption indéfinie du manga

« Jujutsu Kaisen » a réussi à se positionner comme l’une des séries de mangas les plus populaires aujourd’hui, et le battage médiatique de ses fans ne fait qu’anticiper que l’histoire ne pourrait que s’améliorer à partir de ce point de son développement, grâce à ses connotations surnaturelles.

Cependant, Gege Akutami, créateur de « Jujutsu Kaisen », est sur le point de faire une pause dans le manga, qui jusqu’à présent a été décrit comme celui qui durera « une durée indéterminée » selon un communiqué officiel publié par le manga. maison d’édition, qui s’inquiète de la détérioration de la santé d’Akutami.

« Compte tenu de la mauvaise condition physique d’Akutami Gege, Jujutsu Kaisen sera absent pendant un certain temps à partir du prochain numéro. Akutami voulait continuer à écrire, mais après quelques discussions avec le service éditorial, il a été décidé qu’il était préférable pour Akutami de faire une pause pendant un certain temps », a annoncé le groupe d’édition Shonen Jump (via ComicBook.com)

Nous avons déterminé que c’était la meilleure décision pour le mangaka de se remettre de sa condition physique.

Une deuxième déclaration vient d’Akutami lui-même, qui s’excuse auprès des lecteurs pour la gêne occasionnée aux fans avant sa pause. « L’éditeur m’a demandé de faire une pause dans la série, mais je ne souhaite pas télécharger la sérialisation hebdomadaire de Jujutsu Kaisen car j’aimerais dessiner la fin de la série le plus tôt possible », a commenté le mangaka.

Akutami précise que, même s’il avoue être malade, ce n’est pas une maladie grave et que sa santé mentale est parfaitement au point, mais il a aussi accepté la pause suggérée par la rédaction de Shonen Jump et espère donner le meilleur de lui-même quand il revient à votre journée de travail.