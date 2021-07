Juin 2021 NPD: PS5 Exclusive Ratchet & Clank: Rift Apart en tête des charts logiciels

Wow! Insomniac Games fait banque pour Sony cette génération jusqu’à présent. Ratchet & Clank: Rift Apart, bien qu’il soit sorti exclusivement sur la PlayStation 5 limitée par l’offre, a dominé les charts logiciels américains en juin – complétant un bon mois pour PlayStation. MLB The Show 21 a tenu bon en quatrième position, tandis que Marvel’s Spider-Man: Miles Morales a grimpé de quelques places, à la neuvième place.

Les problèmes de stock signifiaient que la PS5 devait céder la place à la Nintendo Switch dans les ventes d’unités matérielles et à la Xbox Series X|S dans les ventes en dollars de matériel, mais toutes les principales plates-formes ont connu une croissance des ventes de deux ou trois dollars d’une année sur l’autre, avec les dépenses globales de l’industrie en hausse de 5% par rapport à juin 2020. La PS5 reste également le système le plus vendu aux États-Unis en ce qui concerne les unités matérielles.

Quant à Ratchet & Clank: Rift Apart, la suite a obtenu les « ventes en dollars les plus élevées du mois de lancement de tous les titres de l’histoire de la franchise », et a plus que doublé celles établies par son prédécesseur en 2016 – bien qu’il soit intéressant de noter que le lien du film a porté un prix réduit de 40 €, tandis que Rift Apart se vendait au nouveau niveau de 70 € de Sony.

Scarlet Nexus s’est également incroyablement bien débrouillé, faisant ses débuts en cinquième position – une autre réussite discrète pour Bandai Namco après Code Vein. Le favori du mois dernier, Resident Evil Village a perdu quelques places en sixième position, tandis que Final Fantasy VII Remake a connu une augmentation significative des ventes après sa sortie sur PS5. Toutes les données pertinentes sont incluses ci-dessous.

Top 20 des logiciels NPD : juin 2021

Ratchet & Clank : Faille à part Call of Duty : Guerre froide des Black Ops Mario Golf : Super Rush* MLB le spectacle 21^ Nexus écarlate Village maléfique résident Mario Kart 8* Minecraft Spider-Man de Marvel : Miles Morales Combat mortel 11 Traversée d’animaux : nouveaux horizons* Call of Duty: Modern Warfare Super Smash Bros Ultimate* Assassin’s Creed Valhalla Monde Super Mario 3D* Mass Effect : Édition Légendaire Patineur professionnel de Tony Hawk 1 + 2 La Légende de Zelda : Breath of the Wild* Épée et Bouclier Pokémon* Mer des voleurs

Logiciel NPD PS5, PS4 : juin 2021

Ratchet & Clank : Faille à part Call of Duty : Guerre froide des Black Ops MLB Le Spectacle 21 Spider-Man de Marvel : Miles Morales Village maléfique résident Nexus écarlate Minecraft Assassin’s Creed Valhalla Fantôme de Tsushima Remake de Final Fantasy VII

Jeux NPD les plus vendus en 2021

Call of Duty : Guerre froide des Black Ops Village maléfique résident MLB le spectacle 21^ Monde Super Mario 3D* Spider-Man de Marvel : Miles Morales Chasseur de monstres : ascension Mario Kart 8* Assassin’s Creed Valhalla Cavaliers Minecraft

* Ventes numériques non incluses

^ Ventes numériques Xbox non incluses