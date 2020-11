Juicy J & Logic Take It Back To “1995” sur le single “The Hustle Continues”

Alors que des millions de personnes se préparent pour leurs repas gourmands de Thanksgiving pour les vacances axées sur la nourriture, Juicy J prépare la sortie de son prochain album, L’agitation continue. Le rappeur-producteur oscarisé est dans le jeu depuis des décennies et a un certain nombre d’albums à son actif, et il ne se retient pas sur son prochain projet. Le disque regorge de fonctionnalités, notamment des looks de Lil Baby, 2 Chainz, Wiz Khalifa, Megan The Stallion, Ty Dolla € ign, Key Glock, Conway The Machine, A € AP Rocky, Young Dolph, Jay Rock et deux apparitions de Logic .

Juste avant la sortie de l’album, Juicy J a décidé d’abandonner l’un de ses morceaux Logic en single et a partagé “1995”. Le morceau est accompagné d’un clip vidéo dans lequel nous voyons les deux artistes envahir une cabane dans les bois alors qu’ils jouent à la piscine et se promènent en VTT. Vous ne trouverez pas de logique de rimes rapides sur celui-ci car l’ambiance est réglée sur ces rimes du milieu des années 90, alors diffusez “1995” et faites-nous savoir si vous avez hâte de L’agitation continue.

Paroles de citations

Ma voie différente, trop suffisante, mon cerveau différent

Je suis malade cependant, quinze ans, j’ai maîtrisé la compétence, cependant

Depuis que je travaillais au supermarché, chaque semaine, un nouveau département

Jusqu’à ce que je signe mon accord avec Def Jam dans un nouvel appartement