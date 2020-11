Juicy J Believes veut un match de Pharrell Williams sur “Verzuz”

Le hitmaker a déclaré qu’il “pouvait facilement tuer quelqu’un dans une bataille de Verzuz”.

Il a pétitionné pour son tir sur Verzuz toute l’année, mais on ne sait pas si Timbaland et Swizz Beatz sont plus près de faire entrer Juicy J dans leur série. L’émission à succès a été créée sous le prétexte d’être une bataille musicale, mais elle est devenue une “célébration de la culture”, car les artistes se réunissent pour essayer non pas de voir qui est le meilleur, mais plutôt d’apprécier la musique mémorable qu’ils ont. créé. Dans chaque Verzuz Dans la section commentaire, les fans peuvent trouver des bribes de Juicy J alors que le rappeur-mégaproducteur continue de demander son coup juste sur scène, mais il semble que ses demandes soient tombées dans l’oreille d’un sourd. J a suggéré que Three 6 Mafia affronte NWA, ou qu’en tant qu’artiste solo, il devrait partager la vedette avec Nas ou Dr. Dre. Dans une récente interview avec 97.9 La boîte à Houston, Juicy J a déclaré qu’il avait maintenant les yeux rivés sur Pharrell Williams. «J’ai eu tellement de temps … Je pourrais facilement tuer quelqu’un dans un Verzuz bataille “, a déclaré J.” Je pourrais remonter ce vieux Three 6 [Mafia] et tirez mon nouveau catalogue et écrasez-vous avec mon catalogue du milieu. Je veux dire, il y a trois décennies de musique … Je pense que tu peux jouer seulement vingt disques, j’ai tellement de succès. »Il a ajouté:« Tu sais quoi, je vais te dire quelque chose. Un match-up, moi et Pharrell. C’est un artiste, je suis un artiste, il un producteur et je suis un producteur. “ L’animateur de radio a glissé là-dedans qu’il y avait des rumeurs selon lesquelles TI pourrait être jumelé avec Lil Wayne ensuite, mais nous devrons attendre des nouvelles à ce sujet. Regardez l’interview de Juicy J ci-dessous pendant qu’il parle Verzuz et sa sortie de vendredi, L’agitation continue.