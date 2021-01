Judas et le Messie noir: bande-annonce et date de sortie confirmées

Ce mardi 12 janvier, Warner Bros a confirmé la date de sortie officielle de son nouveau film, Judas et le Messie noir. Il est réalisé par Shaka King avec un scénario de Will Berson, Shaka King et les frères Keith et Kenneth Lucas, connus sous le nom de Lucas Brothers.

Judas and the Black Messiah fera partie du nouveau projet de Warner Media qui sera présenté simultanément en salles et sur HBO Max. Cependant, il fera ses débuts le 1er février au Festival du film de Sundance et pourra ainsi participer à la cérémonie des Oscars 2021.

Le nouveau film Warner Bros met en vedette le nominé aux Oscars Daniel Kaluuya (Get Out) et LaKeith Stanfield (Knives Out). Le casting est complété par Jesse Plemons (Breaking Bad), Martin Sheen (Apocalypse Now), Terayle Hill (Blue Bloods) et Dominique Fishback (Project Power).

Judas et le Messie noir racontera l’histoire vraie de Fred Hampton, l’ancien président du Black Panther Party de l’Illinois, à Chicago. C’était un militant qui se battait pour la liberté et l’égalité de la communauté noire, cherchant à mettre fin à la brutalité policière et au racisme généralisé.







Fred Hampton a été assassiné par le FBI à 21 ans. Le film présentera également la version de William O’Neill, un autre jeune homme noir qui s’est infiltré dans le parti pour obtenir des informations sur Hampton, extorqué par le FBI afin de ne pas être emprisonné pour le vol d’une voiture.

Judas et le Messie noir feront partie de la sélection officielle du Festival de Sundance, qui se déroulera presque entièrement virtuellement, avec seulement quelques projections en personne, du 28 janvier au 3 février. Le film de Shaka King aura son lancement le lundi 1er février à 18h00 heure locale.

Quand Judas and the Black Messiah fait-il la première sur HBO Max?

En revanche, le film sera accessible au public quelques jours plus tard. Judas et le Messie noir seront libérés simultanément sur grand écran et sur HBO Max le vendredi 12 février. Ce sera le deuxième film Warner à sortir de cette manière après la sortie de Wonder Woman 1984.