Judas et le Messie noir arrivent sur PVOD et numérique le mois prochain; Blu-ray en mai

Nominé pour six Oscars, y compris Meilleure image et Meilleur acteur dans un second rôle pour les deux LaKeith Stanfield et Daniel Kaluuya, Judas et le Messie noir sera disponible pour regarder de la maison à partir du mois prochain.

Divertissement à domicile Warner Bros. sortira trois façons différentes de regarder son film nominé aux Oscars. Première, Judas et le Messie noir sortira le PVOD 2 avril 2021. Avec cette version, les téléspectateurs peuvent louer le film pendant 48 heures à 19,99 €. Il sera louable sur les plateformes participantes où vous pourrez louer des films.

Deuxièmement, sera numérique. Sur 27 avril 2021, les téléspectateurs peuvent posséder un numérique version du film en définition HD et standard. Finalement, le Blu-ray / DVD versions de Judas et le Messie noir sortira le 4 mai 2021, bien après les résultats des Oscars. Le Blu-ray fonctionnera pendant 35,99 €, tandis que la version DVD coûtera 28,98 €.

Voir ci-dessous le communiqué de presse complet, y compris les fonctionnalités spéciales en magasin.

Burbank, Californie, 23 mars – Thriller dramatique nominé aux Oscars « Judas et le Messie noir»Arrive sur Premium Video on Demand (PVOD), Blu-ray, DVD et Digital. Le film est réalisé par Shaka King, marquant ses débuts en tant que réalisateur de long métrage en studio, et met en vedette le nominé aux Oscars Daniel Kaluuya dans le rôle de Fred Hampton et le nominé aux Oscars LaKeith Stanfield dans le rôle de William O’Neal. Le film met également en vedette Dominique Fishback, Jesse Plemons, Ashton Sanders et Martin Sheen. « Judas et le Messie noir»Présente la chanson« Fight For You », nominée aux Oscars, chantée par HER

« Judas et le Messie noir»Est entré dans l’histoire cette année en étant le premier film avec une équipe de production entièrement noire nominée pour un Oscar dans la catégorie Meilleur film. « Judas et le Messie noir»Est nominé pour six Oscars, pour le meilleur film, le meilleur acteur dans un second rôle (Daniel Kaluuya, LaKeith Stanfield), la cinématographie (Sean Bobbitt), la chanson originale (« Fight For You », musique de HER et Dernst Emilie II, paroles par HER et Tiara Thomas) et le scénario original (scénario de Will Berson & Shaka King, histoire de Will Berson & Shaka King et Kenny Lucas & Keith Lucas). Kaluuya a également remporté un Golden Globe du meilleur acteur dans un second rôle – Film.

« Judas et le Messie noir »Sera disponible pour une location de 48 heures via PVOD pour 19,99 € SRP à compter du vendredi 2 avril. Le titre sera disponible sur les plateformes numériques participantes où vous louez des films.

Le 27 avril, « Judas et le Messie noir »Sera disponible en haute définition et en définition standard auprès de certains détaillants numériques, notamment Amazon, FandangoNOW, iTunes, PlayStation, Vudu, Xbox et autres.

Le 4 mai, « Judas et le Messie noir»Sera disponible sur Blu-ray et DVD.

« Judas et le Messie noir»Sera également disponible sur Movies Anywhere. Grâce à l’application et au site Web gratuits de Movies Anywhere, les consommateurs peuvent accéder à tous leurs films éligibles en connectant leur compte Movies Anywhere à leurs comptes de revendeurs numériques participants.

Le « Judas et le Messie noir», La campagne d’impact, conçue par Participant, éduque le public avec une histoire plus complète du Black Panther Party, connectant son héritage au mouvement actuel pour la vie des Noirs et permettant au public de rejoindre les organisations locales de défense des communautés noires. Pour en savoir plus, visitez www.LiveForThePeople.com.

SYNOPSIS

L’informateur du FBI William O’Neal (LaKeith Stanfield) s’infiltre dans l’Illinois Black Panther Party et est chargé de garder un œil sur leur chef charismatique, le président Fred Hampton (Daniel Kaluuya). Voleur de carrière, O’Neal se délecte du danger de manipuler ses camarades et son maître, l’agent spécial Roy Mitchell (Jesse Plemons). Les prouesses politiques de Hampton grandissent au moment où il tombe amoureux de sa compatriote révolutionnaire Deborah Johnson (Dominique Fishback). Pendant ce temps, une bataille gagne l’âme d’O’Neal. S’alignera-t-il sur les forces du bien? Ou soumettre Hampton et les Panthers par quelque moyen que ce soit, comme le commande le directeur du FBI J. Edgar Hoover (Martin Sheen)?

ÉLÉMENTS BLU-RAY ET DVD

Le Blu-ray «Judas et le Messie noir» contient les fonctionnalités spéciales suivantes:

«Fred Hampton pour le peuple» – Les cinéastes et les acteurs discutent de la raison pour laquelle il est plus important que jamais de raconter l’histoire du président Fred Hampton.

«Trahison inattendue» – Les cinéastes et les acteurs discutent des complexités de William O’Neil et de son éventuelle trahison de Hampton.

Le DVD «Judas et le Messie noir» contient les fonctionnalités spéciales suivantes: