Joyner Lucas explique pourquoi il était jaloux de la logique

Joyner Lucas et Logic sont peut-être cool l’un avec l’autre maintenant, mais ils étaient costauds pendant des années avant cela.

Joyner a un jour appelé Logic « un gars ringard » après que le rappeur DMV ait livré son couplet sur le morceau de Tech N9ne « Sriracha », sur lequel Joyner est également présenté. Joyner est également allé à Logic par le passé, comme sur son remix « Look Alive ».

Logic a ensuite été accusé d’avoir disséminé le spitter du Massachusetts sur « Yuck », Bobby Tarantino II ruban.

Le mercredi 2 décembre, Joyner était un invité Le club du petit-déjeuner et a parlé de son ancien bœuf avec le rappeur maintenant à la retraite et a donné un aveu. [Jump to 38:23 mark]

«Je pense que j’étais jaloux de lui», admit Joyner. «Mais je pense que la raison pour laquelle je dis ça, c’est parce que j’avais l’impression que là où il était à l’époque, c’est là où je voulais tellement être.

Le rappeur « I’m Not Racist » a ensuite expliqué comment lui et Logic avaient écrasé leur boeuf.

«J’avais appelé cet homme parce que j’avais eu une révélation», dit-il. «J’étais arrivé à un certain endroit, dans lequel les gens ont commencé à attendre des choses de moi. Et les gens ont commencé à s’attendre à ce que je fasse de la merde. Des gens que je ne connaissais pas vraiment comme ça. Et j’ai perdu beaucoup de gens et ça cliqué. J’ai dit tout ce dont j’ai accusé ce type ou j’étais [jealous] de, ça m’arrive. Je sais ce que ça fait et ça craint. «

Pensiez-vous que Joyner était jaloux de Logic quand ils faisaient du bœuf?