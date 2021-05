Joyeux 1er mai 2021: images et phrases,gif à partager sur WhatsApp pour la fête du Travail

Aujourd’hui 1er mai La fête du travail est célébrée, un jour fondamental pour tous les travailleurs de toutes les catégories, en particulier ceux qui luttent jour après jour pour étendre ou faire valoir leurs droits. Aujourd’hui est dédié à la mémoire de ces luttes et en particulier de la conquête des 8 heures de travail; cette année est célébrée dans un climat différent de celui du verrouillage de 2020, mais les restrictions anti-Covid empêchent de se rassembler en grands groupes: pour cette raison, il peut être judicieux de souhaiter à ses amis et parents un bon premier mai en utilisant des phrases ou des images amusantes à partager sur les réseaux sociaux tels que Facebook ou des plates-formes de messagerie telles que Whatsapp.

La collection ci-dessous comprend du matériel gratuit pour célébrer la fête du Travail comme bon vous semble. Pour utiliser l’une des images disponibles, il suffit de la toucher pendant quelques secondes avec votre doigt sur le smartphone, ou de cliquer dessus avec le bouton droit de la souris sur l’ordinateur, et de choisir leoption pour économiser sur la mémoire de l’appareil. A ce stade, il est possible d’accéder à l’application ou à l’adresse web du réseau social ou de la plateforme de messagerie choisi, composer le message souhaité et appuyer sur le bouton pour joindre une image: la boîte de dialogue qui s’ouvre vous permettra de trouver le contenu précédemment enregistré dans la mémoire de l’appareil.

Joyeux 1er mai, les plus belles phrases et images gratuites pour WhatsApp

Le 1er mai est une occasion de célébrer non seulement avec des amis et des parents, mais aussi éventuellement avec des collègues. Que l’invitation soit à la détente ou à ne pas oublier les sacrifices des travailleurs des générations passées, voici quelques images qui reprennent les phrases les plus populaires pour cette fête du travail, pour ceux qui manquent d’inspiration. Ceux qui préfèrent joindre un message personnalisé à son contenu, peuvent choisir l’une des images sans

Gifs et images animées pour Fête du Travail

Les gifs animés ont un impact particulier dans le monde des réseaux sociaux et de la messagerie: ils se démarquent davantage et attirent l’attention des contacts et des followers, c’est pourquoi beaucoup les préfèrent aux images statiques. Ces images, cependant, ne sont pas compatibles avec WhatsApp: pour en trouver une à joindre aux messages instantanés de l’application du groupe Facebook, vous devez entrer dans la conversation souhaitée et les rechercher parmi celles disponibles dans le panneau emoji, en choisissant l’option Gif et en tapant le 1er mai dans la zone de recherche.

Images drôles et ironiques du 1er mai

Un bon 1er mai peut également être souhaité de manière ludique, surtout à tous ceux qui sont particulièrement sensibles sur le sujet. Ces images souhaitent une bonne fête du travail avec une pointe d’ironie et peuvent être envoyées à des amis et à la famille tant qu’ils ont un bon sens de l’humour.

45secondes est un nouveau média, n’hésitez pas à partager notre article sur les réseaux sociaux afin de nous donner un solide coup de pouce. 🙂