Journée mondiale du diabète: tout ce que vous devez savoir sur le diabète gestationnel lorsque vous êtes enceinte

Le diabète sucré gestationnel peut affecter la santé du bébé et augmenter le risque de diabète de type 2 plus tard dans la vie.

Le diabète gestationnel est une maladie dans laquelle la glycémie augmente pendant la grossesse. C’est un type de diabète qui est principalement observé chez une femme enceinte sans antécédent de diabète avant la grossesse. Le test du diabète gestationnel est effectué entre 24 et 28 semaines de grossesse. La condition peut être gérée en suivant un mode de vie sain et en consommant une alimentation bien équilibrée et une activité physique régulière. Le diabète gestationnel disparaît généralement après l’accouchement. Cependant, cela peut affecter la santé du bébé et augmenter le risque de diabète de type 2 plus tard dans la vie. Il existe deux classes de diabète gestationnel, les femmes de classe A1 peuvent le gérer avec une alimentation saine et une activité physique appropriée, tandis que la classe A2 doit être gérée par une insulinothérapie ou d’autres médicaments.

Le diabète gestationnel pendant la grossesse peut entraîner:

Un bébé surdimensionné

Le diabète, s’il n’est pas bien traité, expose le nouveau-né à une glycémie élevée. Le bébé est «suralimenté» et devient surdimensionné. En plus de faire souffrir la femme au cours des derniers mois de grossesse, tant pour la mère que pour l’enfant, un bébé surdimensionné peut entraîner des complications lors de l’accouchement. Pour accoucher, la mère peut avoir besoin d’une césarienne. En raison de la pression exercée sur l’épaule lors de l’accouchement, le bébé peut également être affecté par des lésions nerveuses lors de l’accouchement vaginal (dystocie de l’épaule)

Césarienne

Une césarienne est une chirurgie pour délivrer le bébé de l’utérus de la mère. Une femme souffrant de diabète a un plus grand risque d’avoir une césarienne. Lorsque le bébé naît à la suite d’une césarienne, le rétablissement après l’accouchement prend plus de temps pour la mère (augmente les risques d’infection)

Hypertension artérielle

Lorsqu’une femme enceinte souffre d’hypertension artérielle, cela entraîne des protéines dans ses urines, un gonflement des doigts et des orteils et cette condition est connue sous le nom de prééclampsie. C’est un problème grave qui doit être surveillé de près et géré par un médecin. L’hypertension artérielle peut nuire à la fois à la femme et à son bébé à naître. Les femmes diabétiques souffrent plus souvent d’hypertension artérielle que les femmes non diabétiques.

Hypoglycémie

Les femmes diabétiques qui prennent de l’insuline ou d’autres médicaments pour la maladie peuvent développer une glycémie faible. Si elle n’est pas traitée rapidement, l’hypoglycémie peut être dangereuse, voire mortelle. Si les femmes surveillent de près leur glycémie et gèrent une hypoglycémie à un stade précoce, il est possible de prévenir une hypoglycémie grave. Si le diabète d’une femme pendant la grossesse n’a pas été bien géré, son bébé peut développer une hypoglycémie très rapidement après la naissance. La glycémie du bébé doit être suivie pendant plusieurs heures après la naissance.

Voici quelques conseils pour les femmes souffrant de diabète gestationnel:

1. Ayez une alimentation saine et équilibrée

Une bonne alimentation est essentielle pour contrôler le diabète. Il ne faut pas essayer de «voler» ou de créer un régime par lui-même. Au lieu de cela, un diététicien peut aider à créer un plan de repas sain. Un diététicien peut également vous aider à contrôler votre glycémie pendant votre grossesse.

2. Faites de l’exercice modérément

L’exercice est l’un des conseils essentiels pour contrôler la glycémie. Il aide à équilibrer l’apport alimentaire. Après un examen régulier avec le médecin, il faut faire de l’exercice régulièrement pour rester en forme et en bonne santé. Faites au moins 30 minutes d’activité physique d’intensité modérée au moins 5 jours par semaine.

3. Surveillez régulièrement votre glycémie

Gardez le contrôle de votre glycémie grâce à des tests réguliers. Cela peut également inclure des tests jusqu’à cinq fois par jour pour la recommandation du médecin.

4. Prenez de l’insuline si nécessaire

Parfois, une femme souffrant de diabète gestationnel doit avoir besoin d’insuline, car elle permet de contrôler la glycémie.

5. Faites un test de dépistage du diabète après la grossesse

Faites un test de dépistage du diabète 6 à 12 semaines après la naissance de votre bébé, puis tous les 1 à 3 ans. Pour la plupart des femmes atteintes de diabète gestationnel, le diabète disparaît après l’accouchement. Si le diabète ne disparaît pas, on parle alors de diabète de type 2. Il est important pour une femme qui a eu un diabète gestationnel de continuer à faire de l’exercice régulièrement, de consulter un diététicien et de suivre une alimentation riche et saine après la grossesse pour prévenir ou retarder le diabète de type 2.

L’auteur est médecin au Département de gynécologie et d’obstétrique de l’hôpital CK Birla, Gurgaon

