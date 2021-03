Journée mondiale de la tuberculose: les plans de traitement plus courts fonctionnent lorsque les traitements longs échouent

Sans traitement, 5 à 10% des personnes infectées par la tuberculose développeront une tuberculose active.

La tuberculose (TB) est une cause majeure de maladie et de décès dans le monde. Dans 2019, 10 millions de personnes sont tombées malades de la tuberculose et près de 1,4 million de personnes sont décédées. La plupart (95 pour cent) des cas se situent dans des pays à revenu faible ou intermédiaire.

On estime qu’un quart de la population mondiale est infectée par la tuberculose – c’est environ 1,8 milliard gens. La plupart des personnes infectées ne présentent aucun symptôme et ne sont pas contagieuses. La plupart d’entre eux ne savent même pas qu’ils sont infectés – leur tuberculose est latente. Si elle n’est pas traitée, l’infection tuberculeuse latente peut évoluer vers la tuberculose, qui rend les gens malades et peut être transmise d’une personne à une autre. Ce risque est plus élevé chez les personnes séropositives et les enfants de moins de cinq ans qui partagent une maison avec des personnes qui ont une tuberculose pulmonaire confirmée.

Malgré ces chiffres élevés, la recherche sur la tuberculose souffre d’un sous-financement critique depuis des années. En conséquence, le développement d’outils de prévention et de lutte contre la tuberculose a pris du retard. Par exemple, le vaccin Bacille Calmette Guérin (BCG) est utilisé depuis près d’un siècle et est efficace pour prévenir les maladies graves chez les nourrissons et les jeunes enfants. Mais il fournit de faibles niveaux de protection contre les maladies pulmonaires chez les adolescents et les adultes.

Le traitement de l’infection tuberculeuse reste la meilleure option pour empêcher les personnes infectées de contracter la maladie. Encore très peu de gens qui sont éligibles au traitement préventif de la tuberculose le prennent. Lorsque le traitement a été instauré, les taux d’achèvement ont généralement été médiocres en raison de la longue durée des régimes. La norme de soins précédente – le traitement préventif à l’isoniazide – était longue et complexe, les personnes devant prendre une pilule par jour pendant six à 36 mois.

À présent, des schémas thérapeutiques plus courts sont en cours d’élaboration. Mes collègues et moi sommes partie d’un projet d’examiner les moyens de développer un traitement préventif de courte durée abordable pour la tuberculose. L’objectif de ce projet de recherche de quatre ans est d’identifier et de proposer de nouvelles options de traitement plus courtes pour les personnes atteintes d’une infection tuberculeuse latente. L’objectif est de ralentir – et finalement d’arrêter – le flot de nouveaux cas de tuberculose.

Le projet a commencé par la mise en place d’un nouveau régime ciblant les personnes séropositives et les enfants de moins de cinq ans dans 12 pays à forte charge. Il s’agit du Pakistan, du Zimbabwe, du Malawi, de l’Indonésie, du Cambodge, du Kenya et de l’Éthiopie. Tous ont commencé à étendre les schémas thérapeutiques de courte durée. L’Afrique du Sud, la Namibie, le Lesotho et l’Eswatini commenceront également en 2021 grâce au soutien de partenaires de développement.

Cela pourrait changer la donne pour deux raisons. La première est que les schémas de courte durée de trois mois ou d’un mois peuvent prévenir la tuberculose chez encore plus de personnes que le schéma actuel de six mois. Et parce que cela signifie que les gens sont beaucoup plus susceptibles de terminer leurs traitements.

Nouveaux développements

Un traitement préventif est administré aux personnes infectées par la tuberculose ou à celles qui ont été exposées à la bactérie et qui présentent un risque élevé de développer une maladie tuberculeuse. Ceci est essentiel pour empêcher la progression d’une infection latente à une maladie et est recommandé depuis 23 ans.

Sans traitement, 5 à 10% des personnes infectées par la tuberculose développeront une tuberculose active.

L’efficacité des thérapies combinées avec l’isoniazide et la rifampicine (3HP) dans la prévention de la tuberculose a été établie en 2018 après essais cliniques. Cela a été suivi par le L’OMS publie des directives mises à jour qui recommandait des options de traitement préventif de la tuberculose qui pourraient aider à surmonter plusieurs défis. L’un comprenait la prise de médicaments pendant de longues périodes.

Cela a catalysé d’autres innovations pour réduire le nombre de pilules à prendre et la durée nécessaire pour les prendre. Cela comprenait un régime ultra-court qui combinait l’isoniazide et la rifapentine, pris une fois par jour pendant un mois (1HP).

Les schémas thérapeutiques de courte durée offrent des avantages évidents en termes d’amélioration des taux d’observance et d’achèvement en raison de la durée plus courte du traitement et de la convivialité des enfants.

Les traitements combinés à dose fixe réduisent le fardeau de la pilule pour les adultes prenant 3HP de neuf pilules à trois pilules par semaine et pour les adultes prenant 1HP de six pilules à quatre pilules. Ces traitements combinés à dose fixe sont susceptibles d’améliorer l’achèvement du traitement et les résultats pour la santé.

Ces schémas peuvent être utilisés par les personnes vivant avec le VIH – la prévalence de la tuberculose est élevée dans ce groupe de population. Le choix du régime doit être éclairé par de multiples facteurs, notamment l’âge, les effets secondaires potentiels, les interactions avec d’autres médicaments et les préférences individuelles.

Leur une introduction sera nécessaire si l’objectif mondial de mettre fin à la tuberculose d’ici à 2030 doit être atteint.

L’espoir

L’introduction de schémas thérapeutiques plus courts et la montée en puissance jusqu’à 3HP en 2021 offriront plusieurs avantages aux niveaux clinique et programmatique.

En utilisant des schémas de courte durée de trois mois ou d’un mois, nous pouvons prévenir la tuberculose chez encore plus de personnes que le schéma actuel de six mois. Nous pouvons doubler ou tripler les chiffres au cours de la même période.

Une fois qu’une combinaison à dose fixe adaptée aux enfants et abordable sera disponible, la 3HP peut devenir le schéma thérapeutique préféré pour le traitement préventif de la tuberculose à tous les âges. Les enfants de moins de 15 ans représentaient 12 pour cent des 10 millions on estime qu’il a été atteint de tuberculose en 2019 et environ 227360 sont décédés de la tuberculose. En veillant à ce que les enfants qui ont besoin d’un traitement préventif en bénéficient, les décès dus à la tuberculose peuvent être réduits.

Cela facilitera considérablement l’administration du traitement préventif de la tuberculose et soutiendra une approche centrée sur la famille de la gestion de l’infection tuberculeuse.

Violet Chihota, Scientifique principal principal, Institut Aurum

Cet article est republié à partir de The Conversation sous une licence Creative Commons. Lisez l’article original.

