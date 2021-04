Jour du poisson d’avril: Google continue de suspendre les farces alors que le monde est toujours confronté à de «  sérieux défis  » pendant la pandémie COVID-19 en cours

01 avr.2021 11:34:53 IST

L’année 2020 a été une année difficile pour presque le monde entier, et un an plus tard, nous luttons toujours contre la pandémie. Tout comme l’année dernière, par respect pour ceux qui combattent le COVID-19, Google a décidé de ne pas faire de farces du poisson d’avril cette année également. Le vice-président du marketing mondial de Google, Marvin Chow, a révélé dans un courrier interne que la société continuerait la «pause» des farces du poisson d’avril cette année, car «une grande partie du monde» est toujours confrontée à de «sérieux défis» pendant la pandémie en cours, selon un rapport de Interne du milieu des affaires.

«Comme vous vous en souviendrez, nous avons pris la décision l’année dernière de suspendre notre tradition de longue date sur Google de célébrer le poisson d’avril, par respect pour tous ceux qui combattent le COVID-19. Une grande partie du monde étant toujours aux prises avec de sérieux défis, nous pensons devrait à nouveau mettre en pause les blagues pour le poisson d’avril cette année. Comme nous l’avons fait l’année dernière, nous devrions continuer à trouver des moyens appropriés pour apporter des moments de joie à nos utilisateurs tout au long de l’année (par exemple, des gribouillis, des œufs de Pâques, etc.) message officiel obtenu par Interne du milieu des affaires lis.

Pour l’inversé, Volkswagen d’Amérique a récemment sorti un Blague du poisson d’avril en annonçant qu’elle changera son nom de marque en «Voltswagen» pour souligner l’engagement de l’entreprise envers les véhicules électriques. Les choses ont vraiment mal tourné.

