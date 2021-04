Jour de la Terre 2021: la vidéo illustrée de Google Doodle encourage tout le monde à planter plus d’arbres

22 avril 2021 12:42:39 IST

Pour le Jour de la Terre 2021, Google a publié une vidéo Google Doodle sur sa page d’accueil qui souligne la nécessité pour tout le monde de planter plus d’arbres. Conçue et conceptualisée par l’artiste Sophie Diao, la vidéo illustrée de Google Doodle apparaît sous forme d’animation sur la page d’accueil de Google, montrant une femme se livrant à des loisirs lisant sous un arbre, avec une petite fille – qui semble être la fille de la femme – de l’autre côté de l’arbre portant un nouveau jeune arbre qui doit être planté, avec une seule feuille soufflant à travers le cadre avec le vent.

La vidéo elle-même porte un message vital – elle montre une fille plantant un jeune arbre, et une séquence accélérée montre comment elle grandit avec le jeune arbre, en prenant soin de lui de manière cohérente au fil du temps, qui s’épanouit en un arbre de taille normale. La vidéo montre ensuite la femme passant des gaules à sa progéniture, qui grandit de la même manière avec le gaule au cours de sa vie. La pratique se transmet à travers plusieurs générations, menant à un environnement plus vert plein d’arbres, et la vidéo se termine par des branches d’arbres formées pour épeler «Google».

«Le Doodle annuel de la Journée de la Terre de cette année montre comment chacun peut planter la graine pour un avenir meilleur, un jeune arbre à la fois. La planète que nous appelons notre maison continue de nourrir la vie et de susciter l’émerveillement. Notre environnement travaille dur pour nous soutenir, ce qui nous oblige à rendre la pareille. La vidéo d’aujourd’hui Doodle montre une variété d’arbres plantés dans des habitats naturels, l’une des nombreuses façons dont nous pouvons faire notre part pour garder notre Terre en bonne santé pour les générations futures. En ce Jour de la Terre – et tous les jours – nous encourageons chacun à trouver un petit acte qu’il peut faire pour restaurer notre Terre. Il va sûrement prendre racine et s’épanouir en quelque chose de beau », a déclaré Google à propos de son doodle Earth Day 2021.

Parlant de l’inspiration derrière ce doodle, Diao a déclaré qu’elle se concentrait sur les techniques de reboisement et les histoires de personnes qui ont pris soin des arbres tout au long de leur vie.

«Je savais que je voulais créer un récit sur l’importance des arbres, alors j’ai commencé par rechercher tout ce que je pouvais sur les techniques de reboisement et les meilleures pratiques. J’ai été inspiré par les histoires de gens qui avaient planté des arbres quand ils étaient très jeunes et qui en prenaient soin tout au long de leur vie, et des gens – parfois en tant que communauté, d’autres fois travaillant individuellement – qui se sont donné pour objectif de reboiser un endroit, que ce soit être l’une des villes les plus denses du monde ou un désert aride qui était autrefois luxuriant et vert », a déclaré Diao.

«Une fois que j’ai eu l’idée d’animer une petite fille vieillissante avec un arbre, le reste de l’histoire de Doodle s’est mis en place très naturellement. Une personne peut transmettre un jeune arbre à quelqu’un d’autre, et les arbres peuvent survivre pendant de nombreuses générations de vies humaines. Même si chaque personne ne plante qu’un seul arbre, si vous le partagez avec suffisamment de personnes, vous finirez par créer une forêt entière », a ajouté Diao.

Le Jour de la Terre a été conceptualisé par Gaylord Nelson, un homme d’État américain du Wisconsin. Le premier Jour de la Terre a été célébré le 22 avril 1970, quand environ 20 millions d’Américains ont rejoint un mouvement pour promouvoir un avenir plus vert.

