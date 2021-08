Joshua Jackson révèle que lui et Jodie Turner-Smith ont eu 2 propositions de mariage

Joshua Jackson met les pendules à l’heure sur la façon dont la demande en mariage s’est déroulée avec sa femme Jodie Turner-Smith.

L’ancienne star de « Dawson’s Creek » a partagé sur le « Le spectacle de ce soir » le mois dernier que le mannequin-acteur britannique lui a proposé le soir du Nouvel An, mais il a maintenant précisé avec Refinery29 qu’il s’agissait de l’une des deux propositions entre eux.

Joshua Jackson dit qu’il y avait en fait deux propositions de mariage avec sa femme Jodie Turner-Smith.

« Alors oui, nous étions au Nicaragua par une belle nuit au clair de lune, cela n’aurait pas pu être plus romantique », a-t-il déclaré. « Et oui, ma femme m’a proposé et oui, j’ai dit oui, mais ce que je n’ai pas dit dans cette interview, c’est qu’il y avait une mise en garde, c’est-à-dire que je suis encore assez vieux pour dire : ‘Ceci est un oui, mais vous devez m’en donner l’opportunité.’

« Elle a un père biologique et un beau-père, qui est l’homme qui l’a élevée. (J’ai dit) ‘Vous devez me donner l’opportunité de demander à ces deux hommes votre main en mariage.’ Et puis, ‘J’aimerais avoir l’opportunité de vous les proposer à nouveau et de le faire à l’ancienne, à genoux.’ C’est en fait ainsi que l’histoire s’est terminée. »

Jackson, 43 ans, et Turner-Smith, 34 ans, se seraient mariés en décembre 2019, puis auraient accueilli leur premier enfant, une petite fille, en avril 2020.

Il a déclaré que Turner-Smith avait enduré de vilains commentaires sur les réseaux sociaux après avoir raconté l’histoire de sa proposition.

« Bon Dieu, vous ne pouvez pas croire les choses que les gens laissaient ma femme sur Instagram », a-t-il déclaré. « Elle l’a fait. J’ai dit ‘oui’. Nous sommes heureux, c’est tout, c’est tout ce que vous devez savoir.

« Cela a été une véritable éducation pour moi en tant qu’homme blanc, vraiment. La façon dont les gens entrent dans ses commentaires et l’ignorance et la laideur qui se présentent à elle sont vraiment choquantes. Et cela a été une éducation nécessaire, mais désagréable dans juste le la façon dont les gens se rapportent aux corps noirs en général, mais aux corps des femmes noires en particulier. Ce n’est pas bien. Nous avons un long chemin à parcourir.

La star de « Dr. Death » a vu de ses propres yeux le vitriol auquel une femme de couleur éminente peut être confrontée en ligne et il n’a exprimé que de la crainte pour sa femme et tout ce qu’elle doit endurer.

« Je pense que c’est comme une cage dorée, le concept de la femme noire forte », a-t-il déclaré. « Je souhaiterais à ma femme qu’elle n’ait pas à s’élever avec une force et une grâce aussi incroyables, au-dessus de la laideur que les gens lui jettent au quotidien. Je suis impressionné par elle qu’elle le fasse, mais je souhaiterais que ce ne serait pas l’armure qu’elle doit enfiler tous les matins pour survivre. »

D’un autre côté, le couple est devenu aimé de leurs fans pour leur relation amusante et affectueuse sur Instagram et Twitter, où ils commenteront les messages des autres.

Puis-je juste prendre le moment de ne pas dire que ma femme a absolument fracassé le jeu de la séance photo cette année. – Josh Jackson (@VancityJax) 5 juin 2021

« Nous sommes rarement dans la même pièce (écrivant) les commentaires assoiffés parce que cela se dit généralement les uns aux autres », a déclaré Jackson. « Mais, écoutez, si l’un de nous manque un commentaire, vous feriez mieux de croire que la nuit, il y a un ‘Hé, avez-vous vu ce que j’ai écrit?’ Un, elle est très facile à aimer à voix haute et deux, elle est phénoménale.

« Et je dois dire que l’amour et le soutien qui viennent dans ma direction ont été une révélation dans ma vie. Je l’ai souvent dit, et c’est juste la vérité : si jamais vous aviez besoin de tester si vous aviez choisi ou non le bon partenaire dans la vie, juste avoir un bébé au début d’une pandémie et ensuite passer un an et demi ensemble. Et puis vous savez. Je ne me suis marié qu’assez tard dans le jeu. Je n’ai pas eu de bébé jusqu’à très tard dans le jeu et ce sont les deux meilleurs choix que j’ai jamais fait dans ma vie. »

