Josh Hartnett révèle pourquoi il a quitté Hollywood

Au début des années 2000, le jeune acteur Josh hartnett, qui est apparu dans de grands succès au box-office comme « Faucon noir vers le bas« Ou »Pearl Harbor», Était en train de devenir l’un des visages masculins les plus célèbres de l’industrie cinématographique en Hollywood, monopolisant de plus en plus l’attention de la presse.

Quand Warner Bros était en développement pour la bande « Homme d’acier»(Qui a duré beaucoup plus longtemps que prévu avant d’atteindre les théâtres), Hartnett aurait reçu une offre pour jouer le personnage, qui a été estimée à un accord équivalent à environ 98 millions de dollars.

L’acteur aurait choisi de rejeter le personnage qui finirait par venir Henry Cavill, révélant récemment qu’il préférait choisir de passer plus de temps avec sa famille, en restant à l’écart des projecteurs. L’acteur s’est récemment entretenu avec M. Porter, affirmant qu’il voulait être proche de ses proches, peu importe comment cela affectait sa carrière.

«Les gars au sommet sont terrifiés que quelqu’un soit derrière eux. Si c’est votre véritable ambition, être au top tout le temps, vous allez passer toute votre vie à regarder par-dessus vos épaules. Je n’ai jamais voulu ça. Je voulais faire du bon travail avec les gens que j’aime et passer mon temps libre avec ceux qui comptent pour moi », a-t-il déclaré.

Hartnett garantit que le rejet du rôle de Superman Il était présenté comme un choix évident et qui recevait des offres intéressantes de la part de réalisateurs à l’époque. « ET Superman c’était un risque. Oui, il y avait beaucoup d’argent en jeu, mais je ne pensais pas que c’était la fin de tout », a-t-il déclaré.

«Les gens pensaient que j’étais fou de ne pas poursuivre cet objectif un peu plus dur, mais je me sentais complètement à l’aise avec des gens que je savais qu’ils aimaient avant de faire des films. J’ai décidé d’avoir une vie. Mettez cela en premier. C’est toujours mon objectif ».

L’acteur conclut en se sentant fier d’être père de trois enfants et d’avoir toujours la possibilité de jouer des personnages intéressants à mesure qu’il vieillit. Hartnett il fait toujours des films, même s’ils ne sont pas entièrement à gros budget.