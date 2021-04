Joseph Siravo meurt, l’acteur des sopranos et star de Broadway avait 66 ans

Joseph Siravo, l’acteur de cinéma et de Broadway surtout connu pour avoir joué le père de Tony Soprano sur Les Sopranos, nous a quittés. L’acteur serait décédé dimanche après une longue bataille contre le cancer, et la nouvelle de sa mort a été annoncée par Garry Pastore, l’une des co-stars de Siravo de Les Sopranos, avec un post Instagram émouvant. Joseph Siravo avait 66 ans.

« RIP mon cher ami, qui a combattu un combat incroyable », lit-on dans le post Instagram de Pastore. « Tu vas me manquer. A bientôt de l’autre côté. »

« Sa performance [as] Johnny Boy Soprano était parfait et il a également fait un parfait John Gotti dans Nick Sandow’s Le Wannabe, » ajoutée Les Sopranos co-vedette Michael Imperioli. « A mon avis, il était le meilleur de tous les acteurs qui ont joué le Teflon Don. »

Y compris quelques photos de Siravo du spectacle, un compte de fan pour Les Sopranos fait également partie des nombreux fans qui rendent hommage à l’acteur. Un tweet du compte se lit comme suit: « RIP. Vous pouviez ressentir sa passion pour le théâtre dans son travail, même dans le rôle limité de Johnny Boy Soprano. »

SE DÉCHIRER. On pouvait sentir sa passion pour le théâtre dans son travail, même dans le rôle limité de Johnny Boy Soprano. 🙏🙏 pic.twitter.com/PhuSqcPKZi – SopranosWorld (@SopranosWorld) 11 avril 2021

Né et élevé à Washington, DC, Siravo a été particulièrement célébré pour son travail sur et Off-Broadway. Cela comprend des performances dans les productions primées aux Tony Awards de Oslo et La lumière sur la Piazza. Siravo jouerait également Angelo DeCarlo dans plus de 2000 représentations dans la première tournée nationale de Jersey garçons. Certaines de ses autres œuvres scéniques comprennent des représentations acclamées dans Forêt folle, Gémeaux, et Rapture sombre.

Siravo a fait ses débuts à l’écran dans le film de 1993 Chemin de Carlito, jouant le personnage de Vincent « Vinnie » Taglialucci face à Sean Penn et Al Pacino. Il suivrait cela avec un rôle d’invité dans un épisode de La loi et l’ordre avant de décrocher le rôle de Johnny « Johnny Boy » Soprano, le père de Tony Soprano de James Gandolfini, dans la série HBO Les Sopranos. Siravo a été présenté comme le père de Tony dans des scènes de flashback au cours de cinq épisodes.

Habile à jouer aux truands, Siravo a joué John Gotti dans le film de 2015 Le Wannabe et Gene Gotti dans le téléfilm de 1998 Témoin de la foule. Il a eu un rôle récurrent dans la série NBC La liste noire et une place d’invité dans la série dramatique policière Sang bleu. Un autre des rôles les plus connus de Siravo était dans The People contre OJ Simpson: American Crime Story comme Fred Goldman, le père de la victime du meurtre Ronald Goldman.

Plus récemment, Siravo a joué le cardinal Mancini dans la série dramatique médicale New Amsterdam en 2019. Il a également joué l’ancien avocat général par intérim de la CIA John Rizzo dans le film 2019 Le rapport, apparaissant avec Adam Driver, Annette Bening et Jon Hamm. Les autres crédits du film incluent Motherless Brooklyn, Équité, et Enchanté. Son crédit d’écran final était dans un rôle récurrent de Jerry McCormick dans la série ABC Pour la vie diffusé l’année dernière.

Les survivants de Siravo comprennent sa fille, son gendre, sa sœur et ses deux frères. Nous offrons nos condoléances à eux et au reste de la famille et des amis en deuil en cette période douloureuse. Qu’il repose en paix. Cette nouvelle nous vient de TMZ.

