Josep Pedrerol sera l’invité d’Ibai à Chatting quietly 7

Une bonne discussion est à venir avec Ibai et Josep Pedrerol. Le présentateur de «Jugones» et «El Chiringuito» sera le prochain invité.

Alors que nous nous remettons encore de l’interview, ou plutôt de la discussion entre Ibai et Sergio Ramos, hier le streamer basque a annoncé son prochain invité. Ce ne sera ni plus ni moins que le présentateur Josep Pedrerol. Bien qu’il ait présenté de nombreux autres programmes, Pedrerol est connu pour être le présentateur de la section sportive de La Sexta à 15h00 (Jugones) et pour le programme « El Chiringuito de Jugones », anciennement Punto y Pelota sur la chaîne de télévision qui peut ne soit pas mentionné.

Quand pouvez-vous voir le prochain Chatting Quietly 7 entre Ibai et Josep Pedrerol? Eh bien, jeudi sur la chaîne du streamer à 20h00. On ne sait pas combien de temps ils dureront, mais en regardant les dernières interviews, vous durerez plus d’une ou deux heures. N’oublions pas qu’à midi, Pedrerol a rendez-vous avec son programme réussi chez MEGA. Vous pouvez voir toutes les discussions de la chaîne Ibai Twitch. Ensuite, il est entièrement téléchargé sur youtube et spotify, et même les meilleurs moments sur la chaîne secondaire d’Ibai seront disponibles séparément pour cette section.

Parmi les invités qui sont passés par cette section qui rencontre beaucoup de succès, on peut citer les footballeurs Piqué, Sergio Ramos, Kun Agüero ou les créateurs de contenu El Xocas et le grand Auronplay.