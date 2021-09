Jordan Peele signe un nouveau contrat pour la création de séries télévisées

Voopoo Kit Vinci II Pod Voopoo Neon

Kit Vinci II : un nouveau Vinci, toujours aussi bien conçu La série Vinci est un sans faute et Voopoo ne compte pas s'arrêter en si bon chemin. C'est pourquoi la marque nous présente sa toute dernière création : le Vinci II Pod . Conçu en alliage de zinc et en PCTG, le Vinci II est non seulement anti-choc mais il est aussi anti-trace et anti-poussière , un véritable plus pour garder un kit toujours propre ! Relativement compact, le kit dispose de dimensions de 106 x 28 x 27 mm pour un poids de 115 g. Il se rangera donc facilement dans une poche ou un sac pour vous accompagner partout tout au long de la journée. Niveau design, on retrouve clairement le look Vinci avec une forme rectangulaire aux bords légèrement arrondis. L'ensemble reste néanmoins ergonomique et offre une excellente prise en main. Un kit ultra simple à utiliser Le kit Vinci II se dote du dernier chipset Gene.AI 2.0 de Voopoo et peut donc délivrer une bonne puissance de 50W . Il faut savoir que le kit se dote de deux modes de fonctionnement : un mode Smart , qui ajustera la puissance automatiquement selon la résistance installée, et un mode RBA qui permettra au vapoteur de faire ses propres réglages. Pour changer de mode, il suffira d'appuyer simultanément sur les boutons "+" et "-" situés juste en dessous de l' écran TFT de 1,08" . Celui-ci peut d'ailleurs pivoter pour offrir une lisibilité parfaite à chaque instant ! Le Vinci II est donc particulièrement simple à utiliser et s'adaptera facilement à n'importe quel vapoteur, quel que soit son niveau ! Le déclenchement peut également se faire manuellement en appuyant sur le bouton principal ou automatiquement en aspirant ! Pour alimenter le tout, Voopoo a opté pour une bonne batterie intégrée de 1500 mAh qui fournira une autonomie suffisante pour une journée de vape ou plus. Bien entendu, le rechargement se fera rapidement via le câble USB type-C fourni dans le kit. Le Vinci II est surmonté d'une cartouche conséquente de 6,5 ml . Inutile de préciser que vous pourrez profiter d'une excellente autonomie en e-liquide ! La cartouche se remplira d'ailleurs latéralement en soulevant le petit bouchon en silicone. De plus, le flux d'air est réglable grâce à une petite tige métallique et vous permettra d'obtenir un tirage plus ou moins aérien. Enfin, comme toute la série Vinci, le kit Vinci II Pod est évidemment compatible avec toutes les résistances PnP de Voopoo ! Il est d'ailleurs livré avec deux d'entre elles : une PnP-VM1 0,3 ohm (32-40W) et une PnP-TM2 0,8 ohm (12-18W) . Contenu 1 x mod Vinci II Pod 1 x cartouche 6,5 ml 1 x résistance PnP-VM1 0,3 ohm 1 x résistance PnP-TM2 0,8 ohm 1 x câble USB-C 1 x manuel d'utilisation