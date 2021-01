Jordan Peele explique la vraie raison pour laquelle il a pris sa retraite d’acteur

Aujourd’hui, le cinéaste Jordan Peele est connu comme l’une des voix les plus importantes du genre horreur, avec des films comme Sortez et Nous sous sa ceinture. Mais pour la génération Internet, Peele sera toujours la moitié du duo de croquis hilarant, Clé et Peele, dont le spectacle était souvent salué comme le Spectacle de Dave Chappelle de l’ère moderne. Mais bien qu’il ait joué un éventail éblouissant de rôles dans plusieurs croquis de bandes dessinées emblématiques, Jordan Peele a pris sa retraite d’acteur. Maintenant, il explique la vraie raison pour laquelle.

« J’aime regarder mes films. Je peux regarder les films que je réalise [but] me regarder jouer, c’est juste … une mauvaise sorte de masturbatoire. C’est la masturbation que tu n’aimes pas. J’ai l’impression de devoir faire tellement de choses et c’est une sensation formidable. Quand je pense à ces grands moments où vous vous prélassez dans quelque chose que vous avez dit, cela semble drôle. Quand je pense à tout ça, je pense que j’en ai assez. «

Bien avant Sortez a signalé l’arrivée d’un nouveau cinéaste important, Jordan Peele était un acteur travaillant à des petits boulots à Hollywood. Il est apparu pendant plusieurs saisons de l’émission classique culte MADtv, où il a fait équipe avec son collaborateur de longue date Keegan-Michael Key. Ensemble, le duo a mis le feu au monde de la comédie.

Mais au fond de l’esprit de Peele, il y avait toujours un désir conscient d’être en charge de sa propre narration en tant que talent créatif au lieu de travailler à soutenir les visions des autres pour leurs films. Ainsi, il a commencé à travailler sur le scénario qui allait devenir son premier long métrage, Sortez.

Malgré le succès du film, Peele a continué à jouer, à la fois devant et derrière la caméra dans des rôles de voix off. En 2018, il a expliqué comment une offre de rôle dans le film très décrié The Emoji l’a aidé à ne pas jouer pour de bon.

«Le film Emoji m’a aidé à arrêter de jouer. On m’a proposé le rôle de Merde. C’est vrai. Je n’inventerais pas ça. Il a appelé son manager le lendemain pour lui demander combien on lui offrait pour le rôle, mais « [my manager said], «Ils l’ont déjà donné à Sir Patrick Stewart. J’étais comme, ‘Fuck this.’ «

Depuis Le film Emoji, Peele est apparu dans des rôles d’acteur sporadiquement, de Grande bouche, et La zone de crépuscule à Histoire de jouets 4, alors peut-être qu’il n’a pas complètement tourné le dos au monde du théâtre, ce qui serait une véritable perte pour le genre comique.

Mais il est clair que le cinéaste a eu un impact beaucoup plus grand en tant que conteur, aidant à donner le feu vert à des projets notables tels que Pays de Lovecraft, et le Candyman redémarrer. Comme l’explique Peele, son travail de réalisateur et de producteur lui procure une satisfaction bien plus grande que celle d’acteur.

«Je savais que je faisais un film pour nous. Je savais que je faisais un film pour moi qui ne se sentait pas représenté dans le [horror] genre et pour tout le monde, pour tous les Noirs qui crient à l’écran: «Ayez du sens, sortez de la maison, faites entrer des Noirs ici pour que quelqu’un puisse faire ce qu’il faut. Quand cela a frappé à la maison et j’ai ressenti cela, c’était juste une chaleur extrême. Tout le reste après ça n’était que de la sauce. «

Cette nouvelle provient du Hollywood Reporter.