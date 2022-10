Jonathan Majors jouera une version « Warrior » de Kang The Conquerer

Jonathan Majors est sans doute le plus grand rôle de sa vie, car il est sur le point d’être le principal antagoniste de la saga multivers de Marvel. Il fera ses débuts en tant que Kang The Conquerer dans Ant-Man et la Guêpe : Quantumania, un rôle que les fans attendaient depuis longtemps. Après la performance de Josh Brolin dans le rôle de Thanos, Kang est le prochain grand méchant, et l’acteur de 33 ans a de gros souliers à remplir.





Lors d’une interview avec Men’s Health, l’acteur a partagé ce qui l’a attiré dans le rôle et comment il veut jouer Kang. « C’était le caractère et les dimensions de Kang [that drew him to the role.] Et le potentiel qu’il avait. Je me suis dit : « Je vais tenter ma chance », explique Majors. L’acteur a travaillé avec l’entraîneur de force et de conditionnement Jamie Sawyer pour renforcer sa performance, Sawyer mettant en œuvre la même approche qu’il utilise sur les combattants MMA. Sawyer dit: « Il est la version guerrière de Kang, donc l’accent a été mis sur ce à quoi ressemblerait ce guerrier qui a traversé les âges et a développé tous les types de compétences de combat. Il s’agissait de le faire ressembler à une figure imposante. »

FILM VIDÉO DU JOUR

Le président de Marvel Studios, Kevin Feige, a fait l’éloge de Majors, affirmant que sa présence exigeait de l’attention. « Jonathan est un acteur incroyablement captivant qui travaille tout en donnant l’impression qu’il n’y a pas d’effort, et il est aussi juste cool – tout le monde fait attention quand il entre dans la pièce. » Majors a fait preuve d’un immense dévouement à son métier, Men’s Health déclarant qu’il a pris 10 livres de muscle pour son rôle de Kang, avec 5 livres supplémentaires pour le prochain Credo film. Les majors devraient incarner complètement Kang The Conquerer au moment où Ant-Man 3 roule et arrive dans les salles le 17 février 2023.





Jonathan Majors accepte d’être mal à l’aise pendant l’entraînement pour Kang

Studios Marvel

Jonathan Majors est apparu pour la première fois comme une variante de Kang The Conquerer dans le Loki finale de la saison quand il joue Celui qui reste. Cependant, cette représentation était loin de son homologue Kang, nécessitant peu de formation pour le rôle. Maintenant que l’acteur joue officiellement un supervillain, il reconnaît les standards qui vont avec.

« Je regarde Kang et je me dis, d’accord, cool. C’est une certaine IP où les gens s’attendent à cela au strict minimum », dit-il à propos de la transformation psychique requise pour certains personnages de Marvel. « Personne ne devrait se mettre lui-même ou sa famille dans un endroit où il souffre, mais votre propre inconfort n’est pas nécessairement une mauvaise chose. C’est la croissance. Ce n’est pas confortable, mais vous êtes ici pour sauver le monde, n’est-ce pas ? Ou conquérir le monde. »

Il ajoute qu’il se sépare des méchants précédents comme Killmonger et Thanos, permettant sa propre représentation dans le MCU. Les majors auront un film entier centré sur son personnage, bien qu’il apparaîtra sans aucun doute dans plusieurs projets à travers la saga multivers. Avengers : la dynastie Kang arrive en salles le 2 mai 2025.