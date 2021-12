Jonathan Groff de Matrix Resurrections taquine son point de vue sur un méchant familier

Soyez averti, quelques SPOILERS de Matrix Resurrections à suivre.

Hamilton la star Jonathan Groff entrera bientôt dans Matrix en tant que version redémarrée d’un visage méchant familier dans la prochaine suite Les résurrections matricielles. En parlant avec Games Radar, l’acteur a taquiné son point de vue sur le méchant numérique, expliquant que son processus consistait à laisser la réalisatrice Lana Wachowski prendre le contrôle et simplement faire confiance à la vision du cinéaste.

« [Director] Lana [Washowski] s’intéressait à la nouvelle programmation de certains personnages. Et donc, en ce qui concerne les hochements de tête, les clins d’œil ou les références à des choses qui s’étaient passées auparavant, je lui ai permis de conduire la voiture et je serais prêt et disposé à faire tout ce qu’elle demanderait à tout moment. Donc, le processus pour moi consistait à créer quelque chose à moi et à lui faire confiance pour le modeler et le modifier au fur et à mesure.

Les bandes-annonces récentes ont confirmé ce que beaucoup soupçonnaient du rôle de Jonathan Groff dans Les résurrections matricielles. Comme beaucoup l’avaient théorisé, le Chasseur d’esprit La star ramènera l’agent Smith à la vie, sans aucun doute avec plusieurs rebondissements en cours de route, alors qu’il mène à nouveau le combat directement contre l’élu de Keanu Reeves, Neo. Groff a ensuite fourni un peu plus d’informations sur le processus de Lana Wachowski, révélant que très souvent, il y aurait un élément de spontanéité aux côtés d’autres éléments méticuleusement planifiés.

« C’était un processus tellement passionnant. Lana avait l’habitude de vraiment tout être précis et pré-planifié. Elle il y a environ 20 ans et c’était comme une bande dessinée. Et c’était très dans le moment, vous venez de vous préparer pour que cela aller dans n’importe quel sens. L’articulation des choix faits par le personnage était une combinaison de ce qui était écrit sur la page et de ce qui avait été prévu. Si c’était un combat, alors il y avait une chorégraphie de combat, puis la magie des choses qui déclenchaient sur le moment. Elle disait parfois du genre : « Va par ici, non, en fait, va par ici ! » Elle réfléchissait beaucoup sur place. Et c’était une vraie course de sensations fortes, le tout. »

Certaines des séquences récentes ont déjà taquiné les efforts de Jonathan Groff pour imiter la performance distinctive et glorieusement glorieuse d’Hugo Weaving en tant qu’agent Smith, l’acteur prononçant même l’un des slogans les plus célèbres du méchant. « J’ai passé tellement de temps à le regarder, et à regarder des clips de lui, il y a un YouTube [clip] de lui disant ‘Mr Anderson’, chaque fois qu’il le dit, que j’ai regardé à plusieurs reprises. Juste des coupes de lui disant « M. Anderson », a déclaré Groff précédemment à propos de son processus de recherche.

Les premières réactions à The Matrix Resurrections ont maintenant émergé et vont de la description de « STELLAR » dans sa renaissance « Bizarre, romantique, *extrêmement.* méta » de la franchise, à l’appellation de « vide d’exposition » qui malheureusement « pâlit ». en comparaison. » Produit, co-écrit et réalisé par Lana Wachowski, Les résurrections matricielles est dirigé par Keanu Reeves et Carrie-Anne Moss de retour, et devrait sortir en salles par Warner Bros. Pictures le 22 décembre 2021. Le film sera également diffusé en numérique sur HBO Max aux États-Unis pendant un mois à compter de ce même jour.





