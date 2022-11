Jon Heder dit qu’il ne fera pas Napoléon Dynamite 2 sans le réalisateur Jared Hess

Bien que la comédie décalée de 2004 Napoléon Dynamite est rapidement devenu la définition d’un classique culte, il y a une raison pour laquelle les fans attendent toujours une suite 20 ans plus tard : star Jon Heder n’avancera pas sans l’implication du scénariste et du réalisateur Jared Hess. S’asseoir avec le À l’intérieur de toi avec Michael Rosenbaum podcast récemment, Heder a partagé que même s’il y avait eu des discussions sur un suivi de Napoléon Dynamite dans les années qui ont suivi la popularité du film, il a refusé d’aller de l’avant sans que le projet implique également Hess.





« Nous n’avons même pas pensé à une suite. Personne ne demandait même [for a] suite au début. Ce n’est que probablement plus tard cette année-là ou les années qui ont suivi que mes agents se sont dit: ‘Fox veut faire une suite. Seriez-vous prêt à faire une suite sans Jared ? » », a déclaré Heder à l’animateur Michael Rosenbaum.

« Je pense qu’ils demandaient parce qu’ils se disaient probablement, ‘Oh, je ne sais pas si Jared va être partant pour ça.’ Il a peut-être déjà dit non. Je ne sais pas.

Mais Heder, qui est aussi un ami personnel proche du réalisateur, dit qu’une suite au film « profondément autobiographique » de Hess est une interdiction ferme pour lui à moins que Hess ne soit également impliqué.

« J’ai dit : ‘Non, je n’en ferais pas sans Jared.’ Car [Napoleon Dynamite] appartenait à Jared. C’était sa vie à Preston, Idaho. C’était très personnel pour lui… faire une suite sans lui était juste… ça n’avait aucun sens. »





Heder partage sa vision pour Napoléon Dynamite Suite : « Raw and Edgy »

Alors que le retour de Heder pour un Napoléon Dynamite peut dépendre du retour de Hess également, cela ne signifie pas qu’une suite est complètement hors de propos dans son esprit. En fait, il attend juste que Hess « appuie sur la gâchette ».

« Je reviendrais si Jared décidait : ‘Hé, allons-y et voyons si nous pouvons réussir la magie.’ Nous y avons pensé. Nous jouons toujours avec l’idée. Je sais que j’ai parlé un peu avec Jared, et c’est son bébé, alors je me dis : ‘Tu appuies sur la gâchette' » Heder a raconté un virtuel Monde des sorciers panneau en 2020.

En attendant, l’acteur dit qu’il a quelques idées sur la façon dont une suite pourrait se dérouler si Hess décide d’aller de l’avant.

« J’ai l’impression que l’avenir de Napoléon serait beaucoup plus brut et énervé. Donc, peu importe [Hess] vient avec serait amusant à explorer. Parce que je pense que tout ce que Jared propose ne serait pas votre typique, « Faisons une suite où ils se ressemblent tous et ils agissent tous de la même manière. » Je pense que ce serait un développement intéressant dans leur vie. »

Napoléon Dynamite est maintenant diffusé sur HBO Max.