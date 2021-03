Jon Hamm vient d’avoir 50 ans et les fans de Mad Men célèbrent son anniversaire marquant

Des hommes fous Star Jon Hamm vient d’avoir 50 ans et les fans célèbrent le grand jour de l’acteur sur les réseaux sociaux. Célèbre pour son rôle lauréat d’un Emmy dans le rôle de Don Draper dans le drame AMC Des hommes fous parmi de nombreux autres rôles au cinéma et à la télévision, Hamm a des fans qui suivent son travail de partout dans le monde. Partout où ils le reconnaissent le mieux, les fans se rassemblent tous pour souhaiter à Hamm le jour le plus heureux possible pour célébrer ses 50 ans.

«Joyeux 50e anniversaire à Jon Hamm», dit un fan sans Twitter. « Les gens essaient toujours de comprendre comment Hollywood a échoué (c’est parce que l’industrie ne prend plus en charge les films pour adultes et il ne fera plus de super-héros ***), mais chaque acteur tuerait pour jouer Don Draper et bon seigneur a-t-il jouer à Don Draper. «

Joyeux 50e anniversaire à Jon Hamm. Les gens essaient toujours de comprendre comment Hollywood a échoué (c’est parce que l’industrie ne prend plus en charge les films pour adultes et il ne fera plus de merde de super-héros), mais chaque acteur tuerait pour jouer Don Draper et bon seigneur a-t-il joué Don Draper. – Willow Catelyn Maclay (@willow_catelyn) 10 mars 2021

Un autre fan brille: « Joyeux anniversaire Jon Hamm! Votre travail en Des hommes fous signifie le monde pour moi. Je vous ai serré la main une fois et j’ai réussi à être encore en vie par la suite. «

Joyeux anniversaire Jon Hamm! Votre travail dans Mad Men représente le monde pour moi. Je vous ai serré la main une fois et j’ai réussi à être encore en vie par la suite 😍 pic.twitter.com/ZLgl23Qks7 – Caroline Madden (@crolinss) 10 mars 2021

Jon Hamm en tant que Don Draper est tellement bon! Je viens de commencer à regarder Mad Men et cet homme est juste exquis dans chaque scène également, Joyeux anniversaire, Jon Hamm !! Souhaitant à cet homme sexy et pimpant une année fabuleuse!

Jon Hamm en tant que Don Draper est tellement bon! 😍 Je viens de commencer à regarder Mad Men et cet homme est juste exquis dans chaque scène 😆 aussi, .. Joyeux anniversaire, Jon Hamm !! 🎉 Souhaitant à cet homme sexy et pimpant une année fabuleuse! 🤩🥳 pic.twitter.com/3BRN6CUum7 – SR (@LoneRedRanger) 10 mars 2021

Un autre tweet dit: « Jon Hamm a toujours eu 50 ans. Dans Mad Men, il avait 50 ans, dans Kimmy Schmidt, il avait 50 ans, et aujourd’hui il a 50 ans. »

Jon Hamm a toujours eu 50 ans. Chez Mad Men, il avait 50 ans, chez Kimmy Schmidt, il avait 50 ans et aujourd’hui il a 50 ans. – Matt Miner * BLACK LIVES MATTER * (@MattMinerXVX) 10 mars 2021

Un compte de fan de Mad Men Quotes a souhaité à Hamm un joyeux 50e anniversaire et a inclus les citations de son personnage: «Savez-vous quand est mon anniversaire?

🎉Joyeux 50e anniversaire à Jon Hamm pic.twitter.com/xbQ4CINWvy – Citations Mad Men (@MadMenQts) 10 mars 2021

Le cinéaste Edgar Wright, qui a réalisé Hamm dans le film acclamé Baby Driver, s’est également amusé en publiant une image de l’acteur et en écrivant «Un très joyeux anniversaire à Mister Jon Hamm x».

Un très joyeux anniversaire à Monsieur Jon Hamm x pic.twitter.com/apB5iczOLW – edgarwright (@edgarwright) 10 mars 2021

Hamm a joué sur Des hommes fous entre 2007 et 2015, faisant de Don Draper l’un des personnages les plus populaires de la télévision de tous les temps. Le rôle lui a valu le Golden Globe du meilleur acteur à deux reprises, ainsi qu’une autre victoire du meilleur acteur aux Primetime Emmy Awards. Pour ses performances ou travaux de production sur Des hommes fous, 30 Rocher, et Incassable Kimmy Schmidt, il détient 16 nominations aux Emmy à son nom.

L’acteur a fait des apparitions dans d’autres émissions célèbres comme Miroir noir, Parcs et loisirs, et Toast de Londres. Avec Chauffeur bébé, Hamm a également joué des rôles principaux dans de nombreux autres films comme Sucker Punch, Mauvais temps à l’El Royale, et Suivre le rythme des Jones. Hamm a également un rôle de vice-amiral Cyclone dans la prochaine suite de Tom Cruise Top Gun: Maverick, qui devrait sortir en salles le 2 juillet.

Hamm est également un doubleur qualifié, avec des rôles vocaux dans les films d’animation Shrek à jamais et Les serviteurs. Il peut également être entendu dans la nouvelle série animée Invincible de Les morts qui marchent le créateur Robert Kirkman, devrait faire sa première ce mois-ci sur Amazon Prime Video le 26 mars.

Quelle que soit la manière dont Hamm choisit de célébrer, rejoignons les fans pour souhaiter le Des hommes fous star un très joyeux 50e anniversaire!

C’est l’anniversaire de Jon Hamm et il y a près de dix ans, il s’est tourné vers moi lors d’une soirée Globes et m’a regardé avec les yeux de sa chambre et a dit «Tu es fort». Et puis il a allumé mon Parlement. 😍 pic.twitter.com/0cSngR3GAo – 🟣 Wiffy Mountbatten (@wyntermitchell) 10 mars 2021

Feliz cumple Jon Hamm, le matériau ultime du mari pic.twitter.com/NS9IlmUvbM – barbes (@barbuckss) 10 mars 2021

joyeux anniversaire Jon Hamm 10 mars 1971 50 grandes années ARRÊTEZ-LE IMMÉDIATEMENT pic.twitter.com/vCtl3unwNb – Carrie Wittmer 👻 (@carriesnotscary) 10 mars 2021

Joyeux anniversaire Jon Hamm! Sa performance en tant que Don Draper est facilement l’une de mes préférées et l’une des meilleures de tous les temps. pic.twitter.com/o4quzsgY5u – Matt (@mattomovies) 10 mars 2021

« Je me sentais très à l’aise en jouant à Don Draper, parce que je savais que Don Draper est un personnage – que Dick Whitman joue Don Draper. Je me sentais très à l’aise dans ce mode de confiance fabriqué. Il le fabrique lui-même. » Jon Hamm, né aujourd’hui, 1971pic.twitter.com/6nbsoIHwwF – Carl Quintanilla (@carlquintanilla) 10 mars 2021

puisque c’est l’anniversaire de Jon Hamm, le voici à nouveau photographié par Charlie Gray pour Esquire Italia au 101 Coffee Shop, qui semble avoir fermé définitivement en raison de la pandémie 😭 pic.twitter.com/jskUEtzB3B – 🏳️‍🌈 Mme Marya E. Gates🦩 (@oldfilmsflicker) 10 mars 2021

🎙️Bonjour mesdames et messieurs. Nous souhaitons à Jon Hamm un très joyeux anniversaire! 🎙️#FallonFlashbackpic.twitter.com/4qftbAjTLc – Le spectacle de ce soir (@FallonTonight) 10 mars 2021

Oh dieu merci, Jon Hamm est tendance uniquement parce que c’est son anniversaire et qu’il n’est pas un cauchemar qui sort de l’enfer pic.twitter.com/9S16GS1FG8 – Mélanie (@melanieara_) 10 mars 2021

Sujets: Mad Men, Anniversaires