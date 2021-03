Jon Bon Jovi raconte la fois où Mick Jagger a prétendu être dans un groupe avec lui | 45S

Pouvez-vous imaginer un groupe dans lequel deux des leaders les plus importants de l’histoire du rock coïncident, tels que Jon Bon Jovi et Mick Jagger? Eh bien, cela, aussi impossible que cela puisse paraître, aurait pu arriver et c’est ce que le chanteur de Bon Jovi a déclaré dans une récente interview qu’il a eue pour le podcast. Rockonteurs par Gary Kemp et Guy Pratt.

Bon Jovi a parlé de ses débuts dans l’industrie de la musique Et comment se fait-il que lorsqu’il avait à peine dix-huit ans, il travaillait déjà dans le studio d’enregistrement The Power Station à New York. « Ils m’ont payé 50 € par semaine pour être le gopher et si c’était un week-end ou une très longue nuit, je pourrais entrer et enregistrer quelque chose. »

Il a ajouté en révélant que dans l’un de ces jours a vu David Bowie et le chanteur de Queen Freddie Mercury enregistrer une de leurs sessions pour la chanson de 1981 «Under Pressure». « Personne ne me croit quand je dis que je les ai vus. »

Et près de ces jours, il a dit que il a également rencontré les Rolling Stones. Je n’oublierai jamais ça, j’étais en train de payer mon taxi et les Stones sont descendus de la voiture dans laquelle ils se trouvaient. Un photographe saute d’une poubelle et les paparazzi commencent à prendre des photos. Je jure devant Dieu que c’est vrai. Les Stones ouvrent la porte du studio et le photographe crie « Mick, Mick, Mick! Donnez-nous une photo! » Et je le jure, il m’attrape ainsi que d’autres gars et dit « Voici mon nouveau groupe, The Frogs! ». Et nous avons pris une putain de photo de nous-mêmes.

Rencontrer Jagger était quelque chose que Bon Jovi appelait «une grande leçon». «Plus l’étoile est grande, plus la personne est gentille. Les pierres étaient super. Il a finalement dit que Il ne trouve toujours pas la photo malgré ses tentatives, mais il s’assure toujours que l’image existe.