Jon Bernthal aborde son retour possible en tant que Punisher dans le MCU

Avant que Marvel ne commence à ramener nombre de ses enfants perdus dans le giron sous l’égide du MCU, il y avait un certain nombre de séries télévisées qui fonctionnaient plutôt bien, dont beaucoup figuraient parmi les offres de Netflix jusqu’à récemment. Ceux-ci comprenaient Luc Cage, Jessica Jones,casse-cou et Le punisseur. Des quatre, Le punisseur était celui qui a gagné un large public et est devenu la série Marvel dont on parle le plus pour ne pas avoir fait partie de leur univers exclusif, il n’est donc pas surprenant que la star Jon Bernthal se pose constamment la question ; Le Punisher reviendra-t-il dans le cadre du MCU?

Lors de la promotion de son nouveau film Réparation de petits moteurs, Bernthal avait une réponse à la question quand elle s’est inévitablement posée, mais ce n’était probablement pas la réponse que de nombreux fans espéraient. En bref, Bernthal est autant dans l’ignorance de tout avenir potentiel pour le personnage que les fans, mais il ne semble pas trop dérangé que cela se produise ou non.

« Vous savez, nous verrons », a déclaré Bernthal à ScreenRant. « Je veux dire, honnêtement, je n’y pense pas beaucoup. Je suis vraiment heureux – écoutez, nous sommes tous extrêmement bénis de faire cela. Je peux dire pour les autres gars à qui vous parlez en tant que eh bien, nous aimons vraiment cela. Nous aimons vraiment faire cela. Nous y travaillons dur, nous soutenons nos familles par cela, à travers cela, mais nous ne perdons jamais le contact à quel point nous sommes reconnaissants d’être dans la position que nous sommes que nous obtenons faire ça pour gagner ma vie. J’aime faire ça. J’aime travailler avec des gens que je respecte et aime vraiment et admire et avec qui je fais des trucs. Ce genre de projet est précisément, c’est exactement le genre de choses que je veux faire. Donc, tout ce qui vient, vous savez, un peu plus tard, vient. Mais c’est quelque chose qui vaut vraiment la peine d’être célébré. «

Bien que ne faisant pas officiellement partie du MCU, Le punisseur est apparu dans le vrai style Marvel, dérivé d’une apparition dans la série d’un autre personnage, casse-cou. La série a été diffusée entre 2017 et 2019 et a été l’une des victimes de l’élimination par Disney de la sortie Marvel de Netflix. Comme à peu près tous les acteurs impliqués dans ces émissions, Bernthal a manifesté un certain intérêt à reprendre le rôle s’il était sur les cartes, mais il ne semble pas attendre qu’on frappe à sa porte avec tout le désespoir que son Ventilateurs.

Un autre acteur dont on a récemment dit qu’il reviendrait sur le chemin de Marvel est casse-cou’ s Charlie Cox, qui a récemment dû rejeter des suggestions selon lesquelles son Matt Murdock est sur le point de faire un retour dans Spider-Man : Pas de chemin à la maison. Bien que ce résultat semble très improbable pour le moment, la plupart des théories étant démystifiées au fil du temps, Daredevil est l’un de ces personnages de Marvel que vous ne vous attendriez pas à ce qu’il soit exclu pour toujours de la gamme MCU.

Avec des gens comme Elle-Hulk prendre Marvel sur une voie légale, c’est-à-dire qu’il n’y aura peut-être pas d’apparition de Daredevil quelque part par là. Que ce soit Daredevil, The Punisher ou l’un des autres personnages, il y a clairement une raison pour laquelle Disney a retiré le côté Netflix de Marvel, et ce n’est qu’une question de temps avant de les revoir quelque part dans la chronologie de Marvel. Cette nouvelle vient de ComicBook.com.

Sujets : Le Punisher