Joker 2 révèle un titre de travail curieusement similaire au choix shakespearien du premier film

Avec la production sur la suite de Joker (2019) bat son plein et une grande partie de la distribution a été officiellement annoncée, les fans se sont bousculés pour tous les nouveaux développements du projet. Ce dernier est peut-être un peu plus improvisé mais néanmoins attrayant. Selon un rapport de CBR, une photo publiée par un utilisateur sur Reddit a révélé le nouveau titre de travail pour Joker 2 être « Juliette ».





Un changement par rapport au titre initial d’inspiration française du film « Folie à Deux », « Juliet » est définitivement un choix plus shakespearien, et est néanmoins approprié à bien des égards pour la suite musicale. « Juliet » est essentiellement une suite au titre de travail du premier film, qui était « Roméo », sans aucun doute un surnom métaphorique pour Arthur Fleck/Joker. Pendant ce temps, « Juliet » fait très certainement allusion au personnage de Lady Gaga, Harley Quinn, qui verra son introduction officielle dans cette version de leur histoire d’amour tordue. Gaga a officiellement annoncé son inclusion dans le projet l’été dernier et sera la deuxième actrice à assumer le rôle d’action réelle de Harley Quinn après Margot Robbie. Couplée à ses talents d’actrice primés, une comédie musicale sombre et comique ne pourrait pas être plus à sa place.

FILM VIDÉO DU JOUR

Jusqu’à présent, la prémisse du film est un thriller musical romantique et psychologique sombre qui tourne principalement autour de Joker et Harley Quinn et du chaos passionné et dément qui constitue leur relation instable. Quant à savoir comment l’histoire / la tradition de Gotham continuera à se dérouler autour d’eux, selon la vision du réalisateur Todd Phillips, cela reste à voir. Sur le front de la production, la photographie principale du film a commencé en décembre, lorsque nous avons également vu le tout premier aperçu de Fleck / Joker grâce à une fuite de Phillips lui-même sur Instagram. Aux côtés de Phoenix et Gaga, Zazie Beetz a été confirmée pour reprendre son personnage Sophie Dumond du premier film, et Brendan Gleeson (The Banshees of Inisherin) et Catherine Keener (Get Out) ont également été choisis.





Comment le reste de l’histoire d’Arthur Fleck se déroulera-t-il ?

Todd Phillips avait d’abord dit que Joker (2019) était conçu comme un film autonome et autonome sans aucune intention de suite. Warner Bros a révélé que le film devait lancer « DC Black », qui devait être une ligne de films DC Comic uniques qui utilisaient du matériel plus sombre et plus expérimental et donc sans rapport avec le DCEU grand public établi. Cependant, Phillips a changé de ton après que la performance de Joaquin Phoenix ait époustouflé à peu près tous les spectateurs et critiques, et a déclaré que si Phoenix était toujours intéressé, il y réfléchirait. L’acteur a également révélé qu’il serait ouvert à plus d’idées sur l’endroit où l’histoire d’Arthur Fleck pourrait aller, et ainsi une suite musicale s’est concrétisée.

Il reste à voir jusqu’où l’histoire de Fleck / Joker se poursuivra dans le prochain film, si Phillips laissera des extrémités ouvertes, ou s’il veut catégoriquement mettre fin à cette version de Joker le plus tôt possible et laisser le reste de L’histoire de Fleck à l’imagination du public. Il pourrait certainement y avoir de nombreuses possibilités sur la façon dont il pourrait explorer et construire sa propre version expérimentale de Gotham comme prévu par DC Black, mais il pourrait également être tout aussi louable de conclure ce qui est devenu une interprétation vraiment authentique de l’un des méchants les plus emblématiques de DC dans un emballage parfaitement conservé. Le public devra simplement attendre et voir ce que Roméo et Juliette ont en réserve lors de la sortie du film le 4 octobre 2024.