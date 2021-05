Joker 2 est toujours en cours de planification chez Warner Bros.

Silumen Porte Papier Toilette Avec Brosse Wc En Bambou - Blanc

- Embellissez vos toilettes avec ce porte papier toilette avec brosse WC en bambou. C'est un accessoire 2-en-1 hyper pratique et décoratif qui saura apporter une touche "nature" à votre salle de bain. - Cet accessoire combine en un objet la faculté de poser le papier toilette en cours d'utilisation et celle de ranger la brosse WC. Pratique et facile d'utilisation, il saura vous faciliter la vie. Son design très sobre et actuel correspond à tous les types de déco. Ses couleurs (blanc et bambou) sauront se marier avec tous les styles et couleurs dominantes de votre intérieur. Si vous ne souhaitez pas percer vos murs des dizaines de fois pour enfin arriver à installer convenablement votre porte papier toilette, ce porte papier toilette avec brosse WC en bambou est fait pour vous. Un porte papier toilette pratique et de qualité C'est un accessoire pratique 2-en-1 qui vous permet de distribuer votre papier toilette et qui sert à la fois de contenant pour votre brosse WC. Le support rouleau, la brosse et le récipient sont en plastique blanc, tandis que le socle et le couvercle du récipient sont en bambou naturel. Il s'agit d'un accessoire de qualité au montage simple et rapide. Encore plus pratique, le récipient amovible en facilite le nettoyage. Un porte papier toilette + brosse WC en bambou, pour un rendu naturel et sympa Ce porte papier toilette avec brosse WC en bambou est un objet design et bien pensé. Ses couleurs (blanc et bambou) s'accordent facilement avec tous les types de déco, tout en y apportant une touche sobre et naturelle. Avec cet accessoire, vos toilettes seront transformées, la pièce souvent négligée en décoration sera tout aussi rayonnante que les autres pièces de votre maison, et ce, sans que vous n'ayez à vous ruiner. Découvrez notre gamme d'accessoires WC pour parfaire votre décoration d'intérieur.