JoJo Siwa veut incarner Lady Gaga dans un biopic musical

JoJo Siwa serait prêt à jouer Lady Gaga dans un biopic musical. Jojo Siwa, chanteuse et actrice de renommée mondiale, fait actuellement la promotion de son nouveau projet de film pour Paramount+. Appelé L’équipe J, l’exécutif de Siwa produit et joue dans le film en tant qu’elle-même. Cela pourrait conduire à plus de rôles au cinéma pour Siwa à l’avenir, le jeune de 18 ans devenant l’une des étoiles montantes les plus rapides d’Hollywood.

Récemment, Jojo Siwa a été interviewé par Variety pour aider à promouvoir L’équipe J. Elle note qu’elle attend déjà avec impatience d’autres projets sur grand écran, en particulier pour faire quelque chose dans le style de The Greatest Showman. Siwa dit également qu’elle veut jouer un « personnage » dans une comédie musicale, ce qui signifie que même si elle est heureuse de jouer elle-même dans L’équipe J, elle veut s’essayer au portrait de quelqu’un d’autre. Comme l’explique Siwa :

« Bien, L’équipe J, c’est une comédie musicale, mais je joue moi-même. Donc je pense que jouer un personnage dans une comédie musicale – comme Hugh Jackman a joué PT Barnum et Zendaya a joué l’acrobate – c’est vraiment cool. Tu sais, je pense que jouer un personnage dans une comédie musicale [is what I want to do]. Et j’adore les biopics musicaux. »

Cela a ouvert la porte à Siwa pour qu’on lui demande qui elle aimerait jouer dans un biopic si le choix lui appartenait. Sans avoir le temps de réfléchir, Siwa révèle que Lady Gaga est en tête de sa liste. De toute évidence, Siwa est un grand fan du chanteur de « Poker Face », et étant donné le nombre de succès de Gaga, il y a beaucoup de matériel avec lequel travailler pour un film. Voici ce que Siwa a dit lorsqu’on lui a demandé qui elle aimerait jouer dans un biopic.

« Oh, je veux être Lady Gaga. Bien sûr. C’est le numéro un. »

Dans L’équipe J, « Lorsque leur studio de danse bien-aimé subit un changement de direction, JoJo et ses amis apprennent que l’individualité et l’éclat sont les clés de la victoire alors qu’ils se préparent et concourent pour le premier prix du All-Star Regional National Dance Competition. » Tisha Campell joue le rôle d’antagoniste en tant que coach de danse mesquin nommé Poppy tandis que les copains de JoJo dans le film s’appellent The Rubies. Michael Lembeck a réalisé le long métrage.

Siwa est souvent apparue à la télévision au cours des dernières années, généralement en tant qu’invitée spéciale. Cela comprend des émissions comme L’incroyable famille Kardashian, Tout ça, Le substitut, et Dispute familiale de célébrités. L’année dernière, elle a concouru en tant que T-Rex dans la série de compétitions de danse Le danseur masqué. Récemment, il a été rapporté qu’elle serait présentée en tant que candidate dans la saison 30 de Danser avec les étoiles avec la gymnaste olympique Suni Lee.

Lady Gaga pourrait être mieux connue pour sa musique après avoir rencontré un grand succès avec des chansons à succès comme « Just Dance », « Bad Romance » et « Born This Way ». Depuis, elle a également connu le succès dans sa carrière d’actrice, notamment une performance acclamée dans le drame musical de 2018. Une star est née. Son travail sur la bande originale lui a valu un Oscar, un Grammy, un BAFTA et un Golden Globe Award la même année. Gaga peut ensuite être vu dans le prochain film Maison Gucci. Cette nouvelle nous vient de Variety.