JoJo Siwa s’adresse à sa petite amie

Et s’exprimant sur le tapis rouge des AMA ce week-end, le jeune de 18 ans a déclaré que cela avait été une romance éclair, mais qu’ils étaient tous les deux toujours heureux malgré la séparation.

« Nous nous sommes rencontrés sur un bateau de croisière, c’était ma meilleure amie. Et puis nous sommes allés à Disney ensemble et tout d’un coup, tout s’est en quelque sorte produit. »

Elle a ajouté: « Ça a été sauvage, ça a été fou. J’étais avec ma petite amie pendant neuf mois, et ces neuf mois ont été incroyables et incroyables.

« Une chose dont je suis reconnaissant, c’est que nous allons bien tous les deux … nous ne sommes évidemment pas aussi proches qu’avant, mais nous allons tous les deux bien, et nous sommes tous les deux heureux, et c’est tout ça questions. »

Après avoir spéculé qu’ils s’étaient séparés, Siwa a confirmé la nouvelle à Paris Hilton sur son podcast C’est Paris plus tôt ce mois-ci.

« Mais je suis vraiment heureux de me souvenir de tous les moments amusants, de tous les bons moments, et rien de mal ne s’est passé, c’est juste la définition d’un dicton ringard de » bonne personne, mauvais moment « et je déteste les dictons ringards, mais ils c’est vrai. »