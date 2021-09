JoJo Siwa entre dans l’histoire de ‘DWTS’ lors de la première danse de l’émission avec un partenaire de même sexe

JoJo Siwa vient d’entrer dans l’histoire sur « Dancing With the Stars » en tant que premier concurrent à rivaliser avec un partenaire du même sexe.

La star de « J Team », 18 ans, a dansé un quickstep animé avec sa partenaire professionnelle Jenna Johnson, 27 ans, lors de la première de la saison 30 de lundi soir, interprétant la routine optimiste de « Are You Gonna Be My Girl » de Jet.

« Tu. Betta. CLIN D’ŒIL!!! C’était LE MEILLEUR de tous les temps !!!!” Siwa a écrit sur Instagram après le spectacle. « Je n’arrive même pas à croire que la semaine 1 est terminée !!! @jennajohnson Je ne pouvais pas demander un meilleur partenaire ! Merci de m’avoir guidé à travers ce processus tout en le rendant le plus amusant de tous les temps.

Ils ont rapidement atteint le meilleur score de la soirée. Eric McCandless / ABC

Siwa, arborant un haut court orange fluo agrémenté de l’un de ses nœuds scintillants, sa marque de fabrique, a réussi le jeu de jambes complexe de la routine. Elle et Johnson ont obtenu le meilleur score de la soirée, 29 sur 40.

« Entrer dans l’histoire et obtenir le meilleur score de la nuit était littéralement un rêve devenu réalité pour moi », a poursuivi Siwa. « Poursuis chaque rêve que tu as et crois en toi. Sachez que je vous aime tous et que je souris si fort en ce moment à cause de vous, nous avons fait ça !!! »

Johnson, qui est danseur professionnel dans l’émission de compétition de danse ABC depuis 2016, a écrit: « Je suis tellement fier de toi !!!!!!!! » dans la section commentaires du message de Siwa et a ajouté une chaîne d’emoji pour couples de même sexe.

La paire a obtenu 29 des 40 points, se hissant au sommet du classement.

Elle a également honoré Siwa dans sa propre publication Instagram, célébrant « l’histoire faite ».

« JoJo Siwa. Il n’y a pas assez de mots pour exprimer mon admiration absolue pour vous », a écrit Johnson. « Au moment où je t’ai rencontré, j’ai su que tu allais changer ma vie. Vous êtes plein d’amour, de rire, de positivité et de PAILLETS !!! »

Johnson a également remercié Siwa de l’avoir aidée lorsqu’elle a fait une légère erreur pendant leur routine.

« Merci pour cette nuit épique… (et m’a évité de tomber à plat ventre ) », a-t-elle écrit. « LE PREMIER COUPLE DU MÊME SEXE !!!! Et je suis fier de le dire. Une nuit et (espérons-le) beaucoup d’autres à emporter ! … Et je suis désolé mais pouvons-nous vérifier son cadre ?!?!?!!!! C’est bon, j’ai fini :). »

Leur pas rapide était plein d’énergie. Eric McCandless / ABC

Des versions de « DWTS » dans d’autres pays ont inclus des couples de même sexe, mais c’est la première fois que des partenaires de même sexe concourent pour le Mirrorball Trophy dans l’émission américaine.

En rapport:

Siwa a fait partie de la communauté LGBTQ plus tôt cette année et a révélé qu’elle avait une petite amie, Kylie Prew.

Elle a dit que lorsque « Danse avec les stars » lui a donné l’opportunité de danser avec une femme au lieu d’un homme, elle n’a pas hésité.

« Quand j’ai reçu l’e-mail pour ‘Danser avec les stars’, je n’ai même pas lu tout l’e-mail, j’ai juste répondu oui », a-t-elle dit à E! « Daily Pop » de News plus tôt ce mois-ci. « Et puis quand je l’ai lu, ils m’ont demandé, ils ont dit: ‘Nous voulons donner à JoJo la chance si elle le veut, de danser avec une femme au lieu d’un homme, mais si elle veut danser avec un homme et la garder traditionnel, nous voulons qu’elle soit aussi confortable et qu’elle ait la meilleure expérience de tous les temps.’ Et tout de suite, je me suis dit : « C’est tellement révolutionnaire. » (C’est) de l’histoire, cela n’a jamais été fait auparavant, et cela doit être fait.