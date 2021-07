JoJo Siwa dit que Demi Lovato et Jenna Dewan étaient ses « éveils gays »

« Je me souviens avoir vu [Cool For The Summer] et d’être juste un peu trop intéressé. »

JoJo Siwa a parlé de sa petite amie Kylie Prew, des débuts de leur relation et de ses propres « éveils gays » dans une interview YouTube avec Demi Lovato.

S’exprimant sur Zoom pour la série d’interviews YouTube de Demi, ‘4D With Demi Lovato’, JoJo, 18 ans, a révélé les deux moments marquants de la culture pop qui lui ont fait réaliser qu’elle faisait partie de la communauté LGBTQ+.

Le premier? L’un des plus emblématiques Bataille de synchronisation labiale performances de tous les temps, gracieuseté de Jenna Dewan et Magic Mike. La deuxième? La performance « Cool For The Summer » de Demi, aux côtés de la danseuse JoJo Gomez. Inutile de dire que Demi vivait absolument pour les commentaires de JoJo.

LIRE LA SUITE: Demi Lovato dit que ce n’est pas grave si vous les trompez accidentellement

JoJo Siwa parle de son « éveil gay » avec Demi Lovato. Photo : Amy Sussman/Getty Images, Hollywood/Island Records, Spike

S’ouvrant sur son voyage de coming out avec Demi, JoJo a déclaré: « J’ai récemment découvert mes » éveils gays « . Je pense que j’ai réalisé que mon tout premier éveil gay était la performance de Jenna Dewan sur Lip Sync Battle. Je pense que c’en était un d’eux. »

(Voici un rappel de Jenna Magic Mike routine au « Pony » de Ginuwine, au cas où la performance ne serait pas déjà gravée de façon permanente dans votre mémoire de toute façon.)

JoJo continue ensuite à dire à Demi que leur performance avec la danseuse JoJo Gomez était un autre moment de réalisation pour elle: « Vous souvenez-vous de votre danseuse, elle s’appelle JoJo Gomez, et vous avez fait ‘Cool For The Summer’ ensemble? Je me souviens avoir vu ça et être juste un peu trop intéressé. »

JoJo a ensuite également révélé à Demi que le «réveil gay» de sa petite amie Kylie s’était produit lors de l’un des propres concerts de Demi.

« Elle est allée à votre concert, et c’était ce concert et elle avait probablement environ 12 ans, peut-être 13 ans », a déclaré JoJo à Demi. « Et elle était là avec sa mère. Après le spectacle, sa mère s’est dit ‘C’était un super spectacle, n’est-ce pas ?’ et Kylie m’a dit : ‘Ouais ! Tellement génial !' »

Demi absolument aimé La confession de JoJo, riant et lui répondant en disant: « Je suis tellement heureuse d’avoir pu jouer un rôle ».

JoJo a également parlé du moment où elle a dit à Kylie, qui était sa meilleure amie à l’époque, qu’elle l’aimait bien. JoJo a expliqué que la préparation de toute la situation était « vraiment difficile ».

« Nous vivons de l’autre côté du pays et j’ai pu la voir pendant les vacances de Noël », a-t-elle déclaré. « Nous sommes allés à Orlando, elle habite près d’Orlando, alors elle est venue en voiture et a passé les vacances de Noël avec nous. Et pendant ce temps, je n’ai pas pu éviter mes sentiments. »

JoJo a poursuivi: « Elle m’a demandé: » As-tu le béguin pour quelqu’un en ce moment?’ et j’étais comme, ‘Oui’, et elle était comme ‘D’accord, qui?’ et j’ai dit « Je ne peux pas te le dire ». Elle dit ça à ce moment-là, elle savait que c’était elle, et elle avait eu le béguin pour moi. Mais j’étais comme, je ne peux pas lui dire parce que c’est ma meilleure amie. Et pourquoi je ne voulais pas lui dire, c’est parce que je ne voulais pas perdre notre amitié. »

« Elle a fini par me dire qu’elle avait le béguin pour moi, et j’ai fini par lui dire que mon béguin était elle. Et elle m’a dit : ‘Je le savais !' »

En février, JoJo a expliqué comment sa petite amie Kylie l’avait inspirée à faire son coming out auprès de ses fans et du public. Avance rapide jusqu’en juillet 2021, et JoJo et Kylie viennent de fêter leurs 6 mois ensemble ! On adore le voir !

LIRE LA SUITE: JoJo Siwa obtient une scène de baiser avec un homme retiré de son prochain film

.

45secondes est un nouveau média, n’hésitez pas à partager notre article sur les réseaux sociaux afin de nous donner un solide coup de pouce. 🙂