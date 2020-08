Joie à Wolfsburg. La Volkswagen ID.3 fait 110 km de plus que l’autonomie WLTP

Bonne nouvelle pour Volkswagen: premier modèle de la nouvelle famille 100% électrique de la marque allemande, l’ID.3 vient de réussir à surpasser la valeur donnée comme autonomie maximale, déjà selon la nouvelle norme WLTP. Et, démarquez-vous, dans plus de 110 km!

L’exploit a été réalisé, comme l’a révélé Volkswagen, soutenu dans une vidéo également publiée, lors d’un voyage entre l’usine où le modèle est produit, à Zwickau, et Schauffhausen, en Suisse.

Avec une longueur totale de 531 kilomètres, cela a fini par être rempli par la nouvelle Volkswagen ID.3, avec une seule charge de batterie et sans avoir besoin de la recharger pendant le voyage.

Dans un communiqué, la marque allemande révèle également que le véhicule a effectué 44% du trajet sur autoroute et 56% sur les routes secondaires, mettant fin au défi en neuf heures environ, à une vitesse moyenne de 56 km / h.

Lors de ce voyage, une unité de production ID.3 1ère Pro Performance a été utilisée, équipée d’une batterie de 58 kWh, qui a fini par dépasser de loin l’autonomie officielle de 420 km, sur 112 km supplémentaires!

Toujours selon les données officielles, l’ID.3 était en moyenne de 10,0 kWh / 100 km, ce qui reste une bonne consommation, compte tenu notamment de la consommation d’équipements accessoires, tels que les veilleuses. , système de navigation, radio et ventilation, utilisés en permanence ou espacés.

“L’ID.3 a tout, il est compact mais aussi spacieux, il a un design cool et même futuriste, mais aussi un faible coefficient de traînée”, commente, dans un communiqué publié par Volkswagen, le pilote, Felix Egolf.

Le directeur exécutif de la technologie et de la logistique chez Volkswagen Sachsen, Reinhard de Vries, ajoute que «avec ses batteries haute tension, son système de propulsion efficace et sa capacité de charge rapide, même les longs trajets, ne sont plus un problème”.

Rappelons que la Volkswagen ID.3 est désormais disponible à la commande au Portugal, dans ce qui est la version de lancement First Edition, avec une batterie de 58 kWh, avec des prix à partir de 38 000 €.

Quant à l’arrivée des premières unités dans notre pays, elle est prévue pour septembre prochain.

