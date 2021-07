Johnny Marr parle de la grande obsession des Smiths pour la célébrité

Malgré leur discographie relativement courte, les Smiths continuent d’être au centre de l’attention en raison de leur influence sur le rock alternatif dans les années 1980, c’est pourquoi il n’est pas rare que leurs anciens membres réfléchissent encore à leurs jours dans le groupe emblématique.

L’auteur-compositeur et guitariste Johnny Marr a récemment réfléchi à la grande obsession du groupe de Manchester d’être le centre d’attention et d’avoir une grande notoriété médiatique. Ceci après être devenus les favoris de la scène indépendante avant leur séparation en 1987.

Lors d’une récente conversation avec le poète lauréat Simon Armitage lors de sa nouvelle émission sur BBC Radio 4, Johnny Marr a souligné que le groupe avait peut-être eu moins de couverture médiatique au sommet de sa popularité.

« J’étais dans un grand groupe de ‘presse musicale’, et maintenant que je suis plus âgé, je pense que nous aurions pu faire moins de ça. Je ne dirais pas que c’était notre chute mais je pense que c’était un angle mort pour les Smiths, étant tellement occupés par les médias et la notoriété, en particulier un certain membre du groupe », a commenté le musicien.

Je pense que nous aurions pu marquer un peu moins et cela aurait pu aider le groupe.

Au cours de la même interview, Marr a également réfléchi à l’héritage musical de la ville de Manchester, qui a également présenté au monde des groupes tels que The Stone Roses et Oasis. « Je pense que cela a beaucoup à voir avec la formation de la classe ouvrière et l’histoire et l’héritage de ce divertissement », a-t-il déclaré.

« Dans mon cas, et je dirai que dans le cas des Gallagher, de Noel en particulier, et de la terrible Mai de The Roses, nous sommes issus de familles immigrées. Tout le monde chez The Smiths, en fait. » Marr note que les musiciens de la classe ouvrière ont un sentiment d’évasion de la scène des clubs de musique, ce qui a contribué à donner un coup de pouce à cette communauté.