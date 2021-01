Johnny Flynn défend son travail sur « Stardust »

Acteur et chanteur Johnny Flynn entrerait dans une vive polémique devant les critiques et les fans de David Bowie en annonçant votre participation à « poussière d’étoiles« Film biographique qui n’a pas eu le soutien ou l’approbation des exécuteurs testamentaires de la défunte icône du rock.

Récemment, l’acteur a défendu son travail dans le film, arguant que cela évite de prendre un ton «doux et sûr» que de nombreux autres films biographiques adoptent lorsqu’ils parlent d’artistes légendaires, arguant que, ayant eu le soutien étroit de les héritiers de Bowie, il y aurait un risque de « suppression » dans l’histoire.

«Je pense que l’on pourrait dire que cette histoire racontée avec la coopération d’un exécuteur testamentaire signifierait qu’elle deviendrait une version homogénéisée et légèrement supprimée d’elle-même et que, avec tout le respect que je dois aux héritiers de Bowie et la famille, nous voulions juste pouvoir raconter l’histoire que nous voulions raconter », dit-il. Flynn au podcast «Backstage».

« On voit souvent avec les films biographiques de musiciens et autres films récents que les choses finissent par devenir, je pense, un peu douces et sûres parce que les exécuteurs testent l’héritage du sujet. »

Après l’annonce de la cassette, les fans du chanteur ont exprimé leur dégoût à l’idée qu’il n’aurait aucune des pièces composées parr Bowie. Le film raconte l’histoire du premier voyage du chanteur à travers les routes de États Unis en 1971, ce qui l’incitera à créer Ziggy stardust, son alter ego le plus célèbre.

Flynn Il aurait détaillé à de précédentes occasions le grand nombre de courriels agressifs qu’il a reçus à la fin de l’année dernière, lorsque la bande-annonce de la bande a été révélée sur Internet. Il veillerait également à ce qu’entre ces commentaires, il reçoive de nombreuses insultes à caractère homophobe.

Il ajoute que les raisons d’accepter le rôle étaient parce qu’il estimait que le projet était « un petit film sombre à un moment de sa vie où il est en train de comprendre les choses », et que cela lui plaisait plus que de faire « un film de jukebox « dans le sens de »Rocketman« Ou »Rhapsodie bohémienne».