Johnny Depp sera récompensé au Festival de San Sebastian

Le comité d’organisation du Festival international du film de San Sebastián a annoncé, dans un geste qui a été considéré comme controversé par certains, que l’acteur Johnny Depp recevra cette année le Donostia Award, la plus haute distinction honorifique offerte par ce festival.

A travers un communiqué, le comité du festival désigne Depp comme « l’un des acteurs contemporains les plus talentueux et polyvalents », recevant un prix qui a déjà reconnu le talent d’interprètes tels que Viggo Mortensen, Penelope Cruz, Judi Dench ou Sigourney Weaver.

Johnny Depp sera présenté avec le prix Donostia à l’Auditorium Kursaal le mercredi 22 septembre, lors de la 69e édition du Festival international du film de San Sebastián, dont le comité souligne que l’acteur a trois nominations aux Oscars, est le lauréat de un Golden Globe, avec dix nominations au total, gagnant d’un Screen Actors Guild Award (avec six nominations) et 14 fois nominé aux People’s Choice Awards.

Johnny Depp a des crédits dans plus de 90 films, le plus récent étant « Minamata », réalisé par Andrew Levitas. Il a produit une dizaine de films et réalisé quelques courts métrages, ainsi qu’un film de 1997 intitulé « The Brave », avec Marlon Brando parmi ses acteurs principaux.

Le Festival de San Sebastian reconnaît Depp comme l’une des plus grandes icônes cinématographiques grâce à son interprétation du capitaine Jack Sparrow dans la saga « Pirates des Caraïbes », en plus de souligner ses collaborations emblématiques avec des réalisateurs tels que Tim Burton, Terry Gilliam ou Jim Jarmusch .

La déclaration du festival ne fait aucune mention de la bataille juridique contre son ex-femme, l’actrice Amber Heard, et de la façon dont les controverses qui ont suivi ont conduit à son limogeage dans le troisième volet de la saga « Fantastic Beasts ». Des rapports récents indiquent que Johnny Depp travaille sur de la nouvelle musique aux côtés de Jeff Beck et se concentrerait sur son groupe « Hollywood Vampires ».