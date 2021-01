Johnny Depp reviendrait au théâtre en 2021

Personne n’en doute Johnny Depp Traverse le pire moment de sa longue carrière après un 2020 où il a souffert plus qu’il ne pouvait en profiter, puisque tout s’est effondré pour lui depuis la perte du procès en diffamation contre le journal The Sun, dans lequel ils évoquaient dans l’une de leurs pages sa situation de conflit avec son ex-femme, Ambre a entendu.

Après ce premier impact, le deuxième coup est venu de Warner Bros. Ils ont décidé de le virer de la saga des « animaux fantastiques », qui développe la partie 3, où l’acteur a joué le méchant «Gellert Grindelwald» d’une manière formidable. Après quelques semaines, le producteur a officiellement annoncé que son remplaçant serait Mads Mikkelsen.

À la mi-décembre, ils ont signalé une nouvelle décision, cette fois Disney, où ont confirmé qu’ils allaient arrêter d’en tenir compte pour les prochains films de la franchise « Pirates des Caraïbes », quelque chose qui n’a pas bien plu aux fans de Johnny. Son chemin à partir d’ici semble avoir beaucoup de pierres, mais tout peut changer cette 2021.







Selon le support PGCS, La renaissance de Depp dans l’industrie commencera cette année avec le rôle-titre de ‘Beetlejuice 2’, la suite du film de 1988 avec Michael Keaton. Pour cette suite, le réalisateur reviendra Tim Burton, et il y aura le lien direct pour avoir son ami, avec qui il a partagé le tournage dans des films tels que ‘Les jeunes aux mains d’argent’ (1990), ‘Ed Wood’ (1994) et ‘Charlie et la chocolaterie’ (2005).

Cette nouveauté prend plus de sens lorsque Il est rappelé que l’acteur et le réalisateur ont été vus publiquement à Londres, où la rumeur veut qu’ils parlaient du film. Aussi, si c’est Depp celui choisi pour la deuxième partie de ‘Beetlejuice’, il est très probable que Winona Ryder reviendra également dans le rôle de Lydia Deetz, comme en 1988, depuis elle a déclaré plus d’une fois qu’elle aimait l’interprète de Jack Sparrow.