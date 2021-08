Johnny Depp dit qu’Hollywood le boycotte

Johnny Depp a finalement abordé son « boycott » hollywoodien dans une rare interview faisant la promotion de son nouveau film Minamata. Réalisé par Andrew Levitas Minamata met en vedette Depp dans le rôle du photojournaliste Eugene Smith. Il est basé sur l’empoisonnement au mercure réel des citoyens de Minamata, Kumamoto, Japon, et les cinéastes espéraient sensibiliser aux effets horribles que l’incident continue d’avoir sur les gens à ce jour.

Minamata vient de sortir au Royaume-Uni, mais on ne sait toujours pas quand il sortira aux États-Unis. Récemment, Levitas a fustigé MGM dans une lettre qui a été envoyée à la presse, accusant le studio d' »enterrer » le film en raison des problèmes juridiques en cours de Depp. MGM a depuis déclaré que Minamata est prévu pour une sortie aux États-Unis à une date indéterminée dans le futur, refusant de commenter directement si l’implication de Depp ralentit les choses.

Parler de la Minamata situation dans une nouvelle interview avec le Sunday Times, Depp a confirmé ce que Levitas avait dit à propos de MGM qui retenait le film. Pour sa part, cela a été plutôt bouleversant, car Depp et les cinéastes avaient parlé directement avec les victimes de Minamata avec l’assurance qu’ils raconteraient leur histoire avec honnêteté et respect. Depp allègue également que MGM doit respecter ces personnes en sortant également le film, comme expliqué dans l’interview :

« Nous avons regardé ces gens dans les yeux et promis que nous ne serions pas exploiteurs. Que le film serait respectueux. Je crois que nous avons tenu notre part du marché, mais ceux qui sont venus plus tard devraient également maintenir le leur. Certains films touchent les gens. Et cela affecte ceux de Minamata et les gens qui vivent des choses similaires. Et pour n’importe quoi… Pour le boycott d’Hollywood de moi ? Un homme, un acteur dans une situation désagréable et désordonnée, au cours des dernières années ? Mais, vous savez , je me dirige vers là où j’ai besoin d’aller pour faire tout ça… Pour mettre les choses en lumière. »