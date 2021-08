Johnny Depp a remercié ses fans pour leur soutien : "Ce sont des guerriers"

La vie de Johnny Depp complètement changé de son mariage à Ambre entendu. Alors qu’ils semblaient être le couple parfait au début, ils se sont séparés brusquement et de manière conflictuelle. En fait, depuis leur divorce en 2017, ils sont toujours dans une bataille juridique. Et, bien sûr, ses fans ont pris parti pour chacune de ses idoles. Dans le cas de Depp, ce jeudi, un groupe d’adeptes s’est présenté pour offrir leur soutien à Londres.







Le clip a été diffusé via Twitter et cela ne dure que quelques minutes. Mais tu peux quand même le voir Johnny Depp de sa voiture avec des verres noirs et un look aux couleurs sombres comme il en a l’habitude. Sur place, il a notamment été ému par les propos de ses fans. En fait, dans la vidéo, on entend l’un d’eux dire : « On te croit Johnny ». Immédiatement, l’acteur américain fait un geste de remerciement et exprime : « Vous êtes des guerriers, de vrais guerriers. Vous êtes tous de vrais soldats. Merci beaucoup. ».

Ce n’est pas la première fois que les fans lui montrent toute leur affection. Il a reçu des démonstrations d’affection lors de différents festivals auxquels il a assisté. L’un des plus récents, s’est produit dans le Festival international du film de Karlovy Vary, qui s’est déroulé du 20 au 23 août en République tchèque. Là, l’acteur a été honoré pour sa carrière et, bien sûr, a également suscité la controverse en raison de toutes les accusations d’abus qu’il a portées.

Johnny Depp, en chute libre

Après son divorce avec la chanteuse française Vanessa paradis, avec qui il a eu deux enfants, Depp a commencé une liaison avec Amber Heard. Bien qu’ils se soient rencontrés sur le tournage de Le journal du rhum En 2011, un an avant la séparation avec Paradis, leur histoire d’amour débute en 2014 et, peu de temps après, ils décident de se marier. Cependant, le mariage fut des plus houleux. Un an plus tard, ils ont décidé de divorcer et Heard l’a dénoncé pour violence de genre.

Depp, en outre, a été licencié de divers projets cinématographiques tels que le film Animaux fantastiques, où il a été remplacé par Mads Mikkelsen et, il y a quelques semaines à peine, il a soutenu que Hollywood a été « boycotter ». À son tour, il a perdu différentes poursuites qu’il a intentées à des journaux britanniques tels que Le soleil, dans lequel il les accusait de « diffamation de personne ».